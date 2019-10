Partidos políticos previeron ingresos por $ 390 millones para la campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Corte Electoral publicó este miércoles los presupuestos previstos para las campañas de cada partido, así como las donaciones que se prevén recibir. Los datos fueron enviados por los propios partidos de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 27 de octubre.

Los datos se dividen en dos partes: por un lado las contribuciones y por el otro las donaciones que planean recibir. El total es lo que compone los ingresos que el partido prevé que va a obtener.



Las cifras de cada partido son estimativas y al finalizar la campaña deberán indicar cuál fue el gasto real.



El Frente Amplio previó ingresos para esta campaña electoral por $175.879.374 y egresos por $ 167.077.845. Este partido no espera obtener donaciones, según lo publicado por la Corte Electoral. Sin embargo, de todos los partidos es el que previó mayores ingresos.



Los ingresos que prevé el Partido Nacional son por $ 100.800.000 de los cuales $ 8.845.000 corresponden a donaciones en efectivo. Los egresos previstos son por el 100% de lo ingresado.



El Partido Colorado por su parte previó ingresos por $ 32.391.390 comprendido por donaciones de $ 6.130.908 en efectivo. Pero el presupuesto a gastar es inferior: por $ 29.090.445.



Los ingresos previstos por Cabildo Abierto son sustancialmente inferiores. En este caso se previó que sean de $ 19.089.777 de los que $ 1.717.097 corresponden a donaciones en efectivo. Pero los egresos estimados son por $ 18.268.912.



El Partido de la Gente prevé ingresos por $ 37.949.630 de los cuales el 79%, $ 29.949.630, corresponden a donaciones en efectivo. Los egresos serán el total de lo recibido.



Por otra parte, el Partido Independiente proyectó ingresos por $ 21.447.000 de los cuales $ 1.294.201 provienen de donaciones en efectivo. El partido liderado por Pablo Mieres prevé gastar $ 21.400.000



El Partido Digital previó ingresos por $ 933.382 con donaciones en efectivo por $ 421.959 y $ 2.234 en servicios materiales. Asimismo prevén egresos por $ 933.382.



Los servicios materiales son donaciones que se realizaron no en dinero en efectivo sino en objetos, como puede ser el caso de el catering para un evento, pintura, papel para listas, entre otros.



Asamblea Popular previó ingresos por $ 1.000.000 aunque estableció egresos por $ 550.000. No previó donaciones.



El Partido Ecologista Radical Intransigente proyectó ingresos por $ 500.000, sin contemplar donaciones, y egresos por $ 420.000, mientras que el Partido de los Trabajadores prevé ingresos por $ 296.000 de los cuales $ 148.000 son por donaciones en efectivo. El monto previsto a gastar es de $ 185.336.



El Partido Verde Animalista, liderado por Gustavo Salle, prevé ingresos por $ 110.000. No proyectó recibir donaciones. El egreso estimado es del total de los ingresos.



El monto total de ingresos previsto por el total de los partidos es de $ 390.396.553, lo que corresponde aproximadamente a US$ 10.000.000.