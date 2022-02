Reserva de Pan de Azúcar: inspección constató “buen manejo y estado de los animales”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca hicieron una inspección este viernes en la Reserva de Flora y Fauna del Cerro Pan de Azúcar en la que constataron "el buen manejo y estado de los animales" en la Estación de Cría del establecimiento, informaron desde la Intendencia de Maldonado en un comunicado. La revisión se llevó a cabo luego de la denuncia pública de Eduardo Antonini, diputado del Frente Amplio, sobre malas condiciones en los animales de la reserva.

Según el texto, hace un mes se realizó una "inspección minuciosa" de todo el establecimiento donde se constató el estado y el manejo de los animales; en este sentido, Gerardo Evia Piccioli, director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, dijo que lo que vieron este viernes ratifica lo que apreciaron en la anterior inspección, donde se vio "un manejo muy adecuado de la reserva".



La recorrida de las autoridades incluyó los encierros de animales, el área de alimentación, la constatación del estado sanitario de las especies, además de un diálogo con los veterinarios y funcionarios.

"Para nosotros es una alegría que (las autoridades) hayan podido venir y comprobar que lo que está diciendo algún diputado y gente de la oposición no es tal cual", contó a El País Jorge Píriz, director de Higiene de la Intendencia de Maldonado.



Consultado sobre las fotos difundidas este jueves en Twitter, Píriz dijo que “la gran mayoría son viejas”, aunque añadió que “hay alguna foto nueva de algún animal abichado”. “Pero ese animal si ven la foto tiene los remedios correspondientes, es decir que ha sido tratado, hay muchos casos en esta época del año, que hay calor, que rápidamente se infectan”, manifestó en referencia a la imagen de un venado difundida en Twitter.

Con respecto a una de las fotografías compartidas, que muestra a múltiples venados muertos, congelados en el piso, el jararca dijo que “a veces hay algún animal que fallece” y “por eso se congelan y después se mandan en un convenio con la Facultad de Veterinaria”. Allí, explicó, les hacen autopsias y otros estudios.



Además de malas condiciones en los animales, la denuncia pública de este jueves señalaba que en la reserva había una “reducción, hasta del 50% de algunas especies autóctonas e inclusive su desaparición”.



Sobre esto, el médico veterinario y funcionario de la reserva Matías Loureiro, dijo a El País que “sí han habido algunas bajas (de animales), pero eso es natural en los zoológicos porque hace muchos años que no hay ingresos nuevos”. “Acá los animales o vienen por decomiso y no pueden ser reinsertados en la naturaleza o están enmarcados en un proyecto de conservación”, explicó.



"La palabra extinción es totalmente equivocada porque no existe la extinción de especies acá", apuntó Loureiro. "El término hablaría de que no queda ningún ejemplar en territorio nacional", agregó.

“Nosotros vamos a seguir con la investigación administrativa que ya teníamos en curso y se esperará los informes del ministerio de Ganadería y del ministerio de Ambiente para hacerlos públicos y que la población vea realmente lo que está pasando”, concluyó Píriz.