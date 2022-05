Casi un millón de uruguayos con registros de no haber pagado en tiempo y forma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



En el marco del estudio de los proyectos de ley para regular la tasa de usura y otro para dar una “segunda oportunidad” a los deudores, se informó que hay casi un millón de uruguayos con registros de incumplimientos por no haber pagado en tiempo y forma.

Representan el 35% de los 2,8 millones usuarios registrados (es decir personas que alguna vez pidieron un préstamo) en el Clearing, dijo a El País el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos. Por Equifax Uruguay S.A, que administra el Clearing de Informes, concurrió el secretario general, Santiago Parodi, quien aportó los datos a los legisladores.



Si bien en la pandemia cayó la solicitud de créditos, el porcentaje del 35% se mantuvo estable, informó Parodi. El hecho de tener un informe negativo ante el Clearing no implica haber pedido un préstamo, ya que el origen puede ser no haber pago un servicio, por ejemplo, la televisión por cable.



En general, las empresas piden información al Clearing de Informes, pero después son ellas las que definen si otorgan o no el crédito. Según las autoridades, en algún momento las intendencias informaron las multas de tránsitos impagas y eso hizo aumentar los informes con antecedentes negativos.

Si hay un incumplimiento se registra hasta cinco años, pero si en el mes anterior a que venza la empresa informa que se sigue sin pagar se extiende otros cinco años. Por lo que se pueden permanecer hasta 10 años con antecedentes de incumplimientos en el Clearing.



El diputado Felipe Carballo (Lista 711) -quien presentó el proyecto de ley de “segunda oportunidad “para los deudores buscando eliminar intereses, multas, recargos y moras- dijo a El País que el 40% de los que tienen informes negativos pertenecen al área financiera y el 60% a los créditos al consumo.



Si bien Carballo pidió datos por ingreso, se le informó por franjas de la población según su nivel adquisitivo.



“Entre los más ricos, en la franja uno, no hay ninguno. Comienzan a ingresar a partir de la dos, pero se amplía en la medida que vas bajando; por lo que son trabajadores y pobres en general los que tienen informes negativos, subrayó el diputado.



Carballo dijo que su proyecto de ley, a estudio de la comisión, plantea sacar a la gente del Clearing a través de una solución administrativa “donde el Estado se involucre” y abone las deudas originales (sin multas, moras y recargos) y el Banco República otorgue a los deudores un crédito blando con un plazo de cinco años y un tope de $ 100.000 de deuda original.