Luego de la conferencia de prensa que brindaron el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, en la que indicaron que el Grupo Internacional de Contacto (GIC) reunido este lunes en Montevideo resolvió pedir la celebración de elecciones libres en Venezuela, fue el turno del canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

México no integra el GIC pero sí delineó ayer junto a Uruguay y los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) el llamado “Mecanismo de Montevideo”, que estableció cuatro “fases” para tratar de ayudar a solucionar la crisis venezolana pero que no menciona la necesidad de realizar elecciones en el país caribeño.

Justamente, Ebrard dijo que la “diferencia” entre el GIC y el “Mecanismo de Montevideo” es que este último “no ha puesto ningún condicionamiento a esa comunicación entre las partes” (es decir, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó).

Consultado acerca de si no hay una “contradicción” entre las posturas de ambos grupos, el canciller mexicano dijo que “no es contradicción, son diferentes posiciones políticas”.

Ante la pregunta de por qué México no integra el GIC, Ebrard respondió: “México no puede por mandato constitucional apoyar la injerencia política en otros países, no podemos participar en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral”.

Los países que adhirieron al “Mecanismo de Montevideo” –entre ellos, Uruguay- se reunirán de nuevo la semana próxima, añadió el canciller.