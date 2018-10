Manini Ríos terminará de cumplir su sanción de arresto a rigor en España

La sanción la terminará de cumplir a 9941 kilómetros de distancia. Lejos de Montevideo. Es que el comandante en Jefe del Ejercito, Guido Manini Ríos, solicitó autorización al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para viajar a Madrid y participar de las actividades oficiales en el marco del “Día de la Hispanidad”.



Según informó ayer lunes al programa radial “Las cosas en su sitio” de Radio Sarandí, el comandante había recibido la invitación previo a la sanción que fue impuesta por el Poder Ejecutivo. En el entendido que solo restaban tres días para el cumplimiento del arresto a rigor el mandatario accedió a autorizar el viaje de Manini Rios.

Así se lo confirmó el presidente Vázquez al periodista Ignacio Álvarez. “Efectivamente es así. Se trata de una misión oficial autorizada desde antes de la sanción, en función de ello y que solo le quedan tres días para cumplir los 30 de arresto decidí que cumpla con la misión”, dijo el jefe de Estado.



Manini Rios había sido sancionado por el gobierno al cuestionar al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en el marco de la discusión sobre la reforma de la llamada “Caja Militar”.

El jerarca militar acusó indirectamente a Murro de mentiroso y eso molestó a las autoridades del gobierno de Vázquez que entendieron necesaria la sanción.



“Murro no está bien informado respecto a sus efectos (de la reforma). No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado”, dijo en una entrevista para la radio Océano FM al programa radial Todo Pasa.

Malestar oficialista.

La sanción de Manini Rríos generó gran debate en el sistema político y fue respaldado por la oposición. A pesar de que el arresto a rigor impuesto por Vázquez estaba en el marco de las posibilidad que establece la Constitución de la República.



Sin embargo varios sectores del Frente Amplio entendían que el Comandante del Ejército debió haber sido destituido. De hecho esta había sido la posición inicial de Vázquez cuando planteó el tema a su gabinete, confiaron a El País tres fuentes del gobierno.



En el debate con sus ministros se entendió que Manini Rios había logrado un gran respaldo de “la tropa” y que quitarlo del cargo lo iba a convertir en “un mártir”. Ese fue el concepto que usó uno de los tres consultados. “No podemos generar una víctima cuando acá lo que se debe es mandar un mensaje claro y firme”, agregó.

La invitación a Manini Rios para viajar a España llegó de parte de sus colegas del Ejército español. Al conocerse la autorización de Vázquez la decisión generó molestia en varios sectores oficialistas.



El lunes en la noche fue debatido en un grupo de WhatsApp donde participan varios frenteamplistas, entre ellos algún ministro del gobierno.



Un dirigente comunista opinó que el tema militar se le estaba “yendo de las manos” al gobierno. Así lo relató uno de los participantes del grupo a El País.



Este episodio se da en momentos donde el parlamento se dispone a aprobar las modificaciones a la “Caja Militar”: un largo debate que obligó la intervención del presidente Vázquez para lograr asegurar la mayoría propia del Frente Amplio.