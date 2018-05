Maduro vuelve a dividir el FA y el gobierno se mantiene en silencio

Uruguay supo ser uno de los aliados de Venezuela en la región, pero hoy en el gobierno se mantienen en silencio tras las elecciones celebradas el pasado domingo en las que resultó reelecto Nicolás Maduro. Dentro del Frente Amplio se volvieron a reeditar las diferencias internas entre los sectores que respaldan al chavismo y los que de a poco se animan a decir que en Venezuela "no hay democracia plena".

"Hoy voy a hablar solo de seguridad", dijo ayer el presidente Tabaré Vázquez en San Luis. Oficialmente no hay ninguna declaración sobre el tema de parte de la Cancillería. Al momento el único que habló fue el ministro de Transporte Víctor Rossi quien marcó distancia del gobierno de Maduro. "Los que estamos acostumbrados al funcionamiento institucional del Uruguay, no nos podemos sentir ni tranquilos ni satisfechos", aseguró.

El delegado del Frente Amplio en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal) Sebastián Hagobian (Asamblea Uruguay), concurrió como observador a las elecciones de Venezuela y opinó en diálogo con El País que si bien el sistema de voto electrónico que se aplica "ofrece garantías", esto no quiere decir que exista democracia plena en Venezuela.

"Sin duda una elección donde hay partidos y personas proscriptas no permite hablar de democracia plena", aseguró Hagobian. Además se detectó que los "puntos rojos" —centros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) próximos a las mesas electorales— cumplen la función de informar a la persona dónde votar, pero además registran cada voto. "Se verificó que estos puntos rojos estaban por delante de los 200 metros", lo cual fue denunciado públicamente por el candidato opositor Henri Falcón. Otro sector dentro del Frente Amplio que ha sido crítico con Maduro es el Nuevo Espacio, que aún no se expidió acerca del resultado electoral.

En el otro extremo, los comunistas respaldaron al chavismo tras las elecciones del pasado domingo. "El PCU saluda la realización de estas elecciones en Venezuela, las cuartas en un año, reafirma su respaldo a nuestro hermano pueblo y a la Revolución Bolivariana; y ratifica su histórico compromiso, que también es el de nuestro Frente Amplio, con la solidaridad antimperialista, la defensa de la democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", señala el texto de la declaración aprobada ayer por el PCU.

En diálogo con El País, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, saludó el "proceso democrático" y "la convocatoria a elecciones en paz". A su vez cuestionó la declaración de los países del Grupo de Lima. "Que el gobierno paraguayo firme una declaración acusando de fraudulentas las elecciones es muy fuerte", señaló. A lo que agregó: "Respaldamos firmemente la posición del gobierno uruguayo de no integrar el Grupo de Lima. Para nosotros eso ya es importante". En la declaración, el PCU repudia la declaración del Grupo Ideas, integrado por 23 expresidentes iberoamericanos, entre ellos Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

Además de los comunistas, el chavismo cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP) y del sector Casa Grande que lidera la senadora Constanza Moreira.

Almagro reclamó sanciones "más fuertes"

El secretario general de la OEA, el excanciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro, pidió ayer sanciones "más fuertes" contra el "régimen" de Venezuela, y consideró una "farsa" las elecciones del domingo. "Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos", afirmó Almagro en un video difundido en su cuenta de Twitter. "Seguiremos bregando por sanciones más fuerte contra el régimen", afirmó el ex canciller uruguayo.