Llueven críticas a posible candidato

No precisamente bajo palio fue recibido el empresario millonario uruguayo Juan Sartori, de 37 años y dueño, entre otras empresas, del club de fútbol inglés Sunderland, al trascender que quiere incursionar en la política local para lo cual, según informó Búsqueda, hace unos meses viene trabajando para ser precandidato presidencial por el Partido Nacional con su agrupación denominada "Uruguay por el cambio".



Una lluvia de críticas especialmente desde dentro del propio Partido Nacional cayó sobre las intenciones del empresario. Que no tiene agrupación, que no reside en el país hace 20 años, que no tiene trayectoria, son algunos de los argumentos de quienes se oponen a su precandidatura.

La primera en aclarar las cosas fue la presidenta del directorio blanco Beatriz Argimón, quien recordó a El País que "para que alguien sea candidato tiene que tener o formar parte de una agrupación que tiene que adherir a los principios del partido, a la carta orgánica y por tanto cumplir requisitos. Esos requisitos son tener en los 19 departamentos agrupaciones con adheridos y que estén funcionando, además de 500 firmas", explicó.

Para ser precandidato blanco "por lo menos hay que tener legitimidad, trayectoria militante y reconocimiento partidario. No hay lugar para paracaidistas con plata. Payasada", escribió el diputado Pablo Abdala.

En Twitter, el politólogo Luis Costa Bonino escribió que Sartori tiene "una deuda incobrable en el BROU", lo cual llevó a que el diputado blanco Jorge Gandini añadiera que "si es cierto lo que dicen de este Sr. Sartori, no pasa la Comisión de Ética. Muerto antes de empezar".

Hubo críticas desde el Frente Amplio lo por mismo.