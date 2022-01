Justicia le negó al periodista y exalcalde de Aguas Corrientes Álvaro Alfonso el acceso al “archivo Castiglioni”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia le negó al periodista y exalcalde de Aguas Corrientes Álvaro Alfonso el acceso al denominado “archivo Castiglioni”, del que quería extraer información para una investigación que realizaba para un libro y un documental sobre el pasado reciente.

El material en cuestión fue encontrado en octubre de 2015 en la casa del exjerarca de inteligencia militar, Elmar Castiglioni. Unas 60 cajas con documentos fueron incautadas por la Justicia y se encomendó a los investigadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico que procesaran el contenido.



Alfonso se amparó en la ley 18.381 (de acceso a la información pública), pero se le negó el material en base a los informes técnicos de Rico y Wschebor. “Teniendo en cuenta que la petición de acceso a la información pública refiere a la totalidad del archivo Castiglioni, esto es, al conjunto de documentos que integran el archivo de mención” (por los fundamentos de los artículos 8,9 y 11 de la ley que regulan las excepciones en la aplicación), la jueza Isaura Tórtora negó la solicitud.

Alfonso dijo a El País que pedirá ser recibido por la comisión de Derechos Humanos del Senado, y tramitará una entrevista con el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y con la magistrada.



“La jueza tiene todo el derecho a decir que no. Lo que me llama la atención es que dos personas deciden que otros no lean lo que ellos ya leyeron”, en alusión a Rico y Wschebor. Además, indicó que el hecho de no acceder a la información lo afecta laboralmente.

Al contenido del “archivo Castiglioni” accedieron en el período pasado los legisladores que integraron la comisión investigadora sobre el espionaje en democracia en Cámara de Diputados.