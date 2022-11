¿Por qué había millones de pesos en la refinería? Esto dijo el presidente de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Ancap Alejandro Stipanicic destacó este lunes de tarde que "no hay antecedentes" del robo de US$ 3 millones en efectivo de la Tesorería de la refinería de La Teja, que incluyó un episodio violento contra una funcionaria, que estuvo inconsciente por unos 40 minutos.

Stipanicic fue consultado por la presencia de ese monto de dinero en la dependencia de la empresa pública y retrucó: "Estamos adentro de una refinería de petróleo, que tiene repuestos y contrataciones que son muy caras, bastante más caras que la normalidad de las operaciones en cualquier empresa de plaza, entonces tener ese monto de dinero en un fondo fijo no debería llamar la atención porque cualquier incidente en el cual haya que comprar tres o cuatro equipos hasta seguramente pueda superar ese monto".



El ejecutivo señaló esta tarde que el dinero hurtado en las últimas horas es "un fondo fijo, de reserva para compras de emergencias, especiales y cuestiones en las cuales no se puede tramitar un pedido de compra de forma normal por los procedimientos habituales".

"Es de los pocos lugares donde queda un monto fijo, porque en el correr de los últimos años se fueron eliminando todos para generar solamente transacciones electrónicas", puntualizó en diálogo con 12 PM (Azul FM).



El presidente de Ancap agregó que "el efectivo no dejó de circular en el país y a veces hay trabajos que se tienen que hacer en talleres locales, lugares donde los procedimientos de compra habituales pueden llevar mucho tiempo y la transacción en efectivo se autoriza de forma excepcional".



Los dos delincuentes ingresaron vestidos con "mamelucos de trabajo muy similares a los que puede utilizar personal de Ancap o de los diversos contratistas que trabajan en la refinería". Graficó que por día ingresan a trabajar a la refinería "entre 500 y 600 personas" de empresas tercerizadas que trabajan para Ancap.



Stipanicic manifestó que las filmaciones del día de hoy "están todas disponibles y las cámaras perimetrales controlaron todo lo que sucedió en los últimos días", que ahora están "en manos de la Policía".



De todos modos, puntualizó que en la zona de Tesorería "no es un lugar con movimiento de público, no es una caja donde clientes paguen o Ancap pague a proveedores habitualmente".



"Es un lugar de circulación restringida y de difícil acceso. Hay que conocer mucho La Teja para saber dónde queda esa dependencia", sostuvo el directivo.



"La refinería es un predio grande, circulan muchas personas. Hay puntos de control en distintos lugares, (pero) no tenemos cámaras en todas las dependencias", acotó.



Lo cierto es que "no hay antecedentes" del episodio como el de hoy, en el que redujeron a la empleada de esa repartición, que quedó inconsciente por más de media hora hasta que logró pedir ayuda. Actualmente "se encuentra en buenas condiciones de salud", informó Ancap en un comunicado.



Stipanicic planteó que se han registrado antes "robos, hurtos en lugares de trabajo (...) pero un ingreso así no autorizado y menos con esta violencia jamás se había dado en una dependencia de la refinería".



Consultado sobre si se evalúa cambiar normas de seguridad con el directorio en las últimas horas, remarcó que "desde hace mucho tiempo" se trabaja en este aspecto. "Tenemos todos los problemas que tiene una empresa del Estado uruguayo para las contrataciones y el acceso presupuestal. Dentro de las limitaciones estamos haciendo todo lo posible para mejorar los servicios y de hecho se han tomado medidas", dijo.



Mientras avanza la investigación policial para dar con los ladrones, Stipanicic dijo que harán un análisis de seguridad con el personal de Ancap y de las empresas contratadas "para revisar qué aspectos pueden haber generado alguna debilidad". "Lo manejaremos en la interna y haremos las correcciones pertinentes del caso", subrayó.