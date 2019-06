Gestión de Tabaré Vázquez cuenta con un 28% de aprobación, según Opción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Este jueves, en Telenoche (Canal 4), Opción dio a conocer una encuesta sobre la gestión del gobierno nacional presidido por Tabaré Vázquez. La encuesta fue realizada por teléfono a 800 personas mayores de edad entre el 13 y 27 de mayo.

Solo el 4% valoró como "muy buena" la gestión del mandatario. Un 24%, en tanto, dijo que es "buena". "Muy mala" obtuvo el 16% y "mala" el 25%. Un 31% señaló que no es "ni buena ni mala" y el restante 1% dijo que no sabe o prefirió no contestar.

La evaluación del gobierno encabezado por Vázquez se mantiene estable con niveles de aprobación del 28% de la ciudadanía.

Respecto a la última medición de abril, la gestión de Vázquez considerada como "buena" o "muy buena" ascendió de 25% a 27% y como "mala" o "muy mala" descendió de 44% a 42%.

En relación a mayo de 2014, la desaprobación del gobierno aumentó de 22% a 42%. La aprobación bajó de 46% a 27%. Los que manifestaron "ni bien ni mal" prácticamente se mantienen: 32% en 2014 y 31% en 2019.

Al compararse la aprobación actual del gobierno con la del de José Mujica hace exactamente cinco años, se observa que la de la actual administración es 19 puntos más baja.

Según situación económica, los encuestados de clase alta desaprobaron la gestión de Vázquez con el 70%. Un 23% ni la aprobó ni la desaprobó. Solo un 7% dio el visto bueno.

En la clase media, el 30% aprobó la gestión del presidente contra un 21% que se mostró disconforme. El 49% restante no se inclinó por ninguna opción.

En la clase baja, en tanto, el 69% aprobó la gestión del gobierno. Un 24% ni aprobó ni desaprobó y solo un 7% se manifestó en contra.