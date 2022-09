Cruces en el FA por papel de dirigente y director de la IMM como observador en referéndums en Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La participación de Sebastián Hagobian como observador de los referéndums en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia generó “molestia” en el Frente Amplio. Esta fue la palabra que usó el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, para definir cómo se procesó a la interna la actuación del dirigente de Asamblea Uruguay, que integra la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa) y la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo (IMM).

El asunto motivó una declaración escueta pero firme de la presidencia del FA el lunes, que fue sucedida por las declaraciones de Pereira en una conferencia de prensa una hora más tarde. “El Frente Amplio no solo no lo respalda, sino que no lo designó ni comparte que esté haciendo esa tarea. Vamos a discutir con él cuando llegue a Montevideo”, dijo a los periodistas el referente de la oposición, que adelantó que al día siguiente -ayer- volverían a pronunciarse mediante una declaración sobre “el problema de fondo” que para su partido tuvo la intervención de Hagobian en Rusia. Esa comunicación, sin embargo, no llegó.



Además, Pereira comentó que la Carifa se había puesto en contacto con el dirigente en las últimas horas. Sin embargo, según supo El País, este organismo partidario todavía no tuvo una reunión formal. Más allá del intercambio de mensajes que los integrantes mantuvieron por WhatsApp desde que el semanario Búsqueda dio a conocer en su última edición la intervención de Hagobian en Rusia, no hubo una instancia de diálogo.

Recién hoy sesionará este organismo partidario. Más allá de que el tema no está en el orden del día de la Carifa, se espera que igual se trate junto a otros asuntos entrados, como la consideración de una declaración sobre la situación en Haití.



Si bien las fuentes consultadas entienden que el pronunciamiento del FA era “necesario”, hubo quienes plantearon que se actuó con demasiada firmeza, y que lo que ocurrió es un reflejo de las internas que se viven en Asamblea Uruguay y en la Carifa.



De momento, la IMM no tiene previsto pedirle explicaciones a Hagobian, que ocupa un cargo, porque el viaje a Rusia se dio durante su licencia reglamentaria y a título personal, sin presentarse como un jerarca de la comuna, según las fuentes municipales consultadas.



Dirigentes vinculados al sector político Asamblea Uruguay defendieron que su participación no significó respaldar el referéndum. En ese sentido, recordaron los dichos del fallecido diputado nacionalista Jaime Trobo, que al participar en 2013 del referéndum en las Islas Malvinas junto a su par José Carlos Cardoso dijo que “ser observador no es convalidar nada”.

Rapidez

El lunes, día en que se reúnen el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política del FA, fue una jornada agitada, luego de que se supiera que, a partir de la participación de Hagobian, el Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania acusó a Uruguay y otros siete países de participar de un “crimen colectivo” al presentar observadores en el referéndum, una consulta que entiende ilegítima. Esto motivó una respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo que sobre el mediodía se desmarcó de las acciones de Hagobian mediante un comunicado.



Cuando al mediodía llegó la hora de la sesión del Secretariado Ejecutivo, según las fuentes consultadas, el FA no había resuelto una postura oficial sobre Hagobian. Sin embargo, como informó El Observador, tanto Pereira como el representante de Asamblea Uruguay en este ámbito, Carlos Varela Ubal, le quitaron el respaldo al dirigente, que sigue en Rusia.



Según las fuentes consultadas, Hagobian conversó con el secretario político del FA, Daniel Mariño, y reiteró las explicaciones que había escrito más temprano en Twitter, donde expresó que se encontraba en Moscú de licencia para, entre otras cosas, entablar “diálogos políticos en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia”.



En el ínterin, en Asamblea Uruguay hubo quienes se plegaron a la postura de Varela, pero algunos dirigentes cercanos al senador Danilo Astori advirtieron por la “bola de nieve” que se había generado a partir de un hecho puntual. Además, según las fuentes consultadas, señalaron que no se debía hacer una tormenta en un vaso de agua, teniendo en cuenta que Hagobian no había manifestado su apoyo al referéndum.

El sector, que integra la Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP), no emitió un comunicado sobre el tema. Sí lo hizo la presidencia del FA, que sobre las 19 horas indicó que ni el partido ni Asamblea Uruguay respaldaban al dirigente en su acciones.



La Mesa Política comenzó a sesionar minutos antes de que la coalición de izquierda divulgara este documento. Ante los representantes de los sectores y las bases, Pereira presentó brevemente la situación de Hagobian, reiteró que sus comentarios habían sido “exclusivamente a título personal” y comunicó que cuando volviera a Montevideo lo convocaría para hablar. Nadie más intervino tras el presidente, según indicaron a El País. Luego, se convocó a la prensa para hablar de varios temas de coyuntura y Pereira hizo hincapié en la “falta de transparencia” que el gobierno ha tenido en varios asuntos.

Interna

Por otra parte, la situación de Hagobian avivó la ya caldeada interna de la Carifa, liderada por Ariel Bergamino. El exvicecanciller se había enfrentado en julio con el dirigente de Asamblea Uruguay por firmar una declaración del grupo de Jóvenes Progresistas Latinoamericanos, que acusó al presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, de conducir un “gobierno autoritario” y de perseguir al líder de la oposición, Alejandro Moreno, tal como informó El Observador.



Tres fuentes plantearon que Bergamino “aprovechó” la oportunidad para ir en contra de Hagobian y coincidieron en que el presidente de la Carifa, que no respondió a la consulta, tiene una “actitud sobradora” y “autoritaria”, que dificulta el diálogo.