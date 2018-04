Director de AFE acusa a su presidente de “desidia”

El director blanco de AFE, Alfonso Lereté, acusó en una carta al presidente de la empresa, Wilfredo Rodríguez, de “desgano” y de ser responsable de lo que considera es falta de rumbo de la empresa pública.



“Hay una desidia, señor Presidente, que es tan llamativa como a esta altura permanente. Y quiero ser bien claro: no es un problema de los 540 trabajadores de AFE. No. Ese desgano y apatía -se lo manifiesto con total respeto- lo tiene a usted y al actual Gerente General (Enrique Cabrera) como los dos principales responsables: usted tiene el don de mando en AFE y el Gerente General (NdeR: Enrique Cabrera) es quien ejecuta sus decisiones, y la de todo el Directorio”, le dijo Lereté a Rodríguez en una carta que le envió al presidente.

Lereté le mandó la dura comunicación a Rodríguez molesto por la eliminación de algunos servicios especiales de pasajeros que daba AFE, en particular el que iba a Minas con motivo de la festividad de la Virgen del Verdún. “No podemos admitir la falta de previsión en temas que son muy importantes para AFE, no sólo a la dinámica interna de la empresa, sino también para la imagen que se tiene de AFE desde la sociedad civil [...] Hay un lento y efectivo retroceso en servicios que AFE brindaba en cuanto a pasajeros; lo más triste es que se transformó en algo normal, es decir, desistir de tareas poco importa”, disparó Lereté.

El representante nacionalista en el directorio ya había cuestionado en 2015 que se eliminara el denominado Tren Playero que unía 25 de Agosto (en Florida) con Montevideo con entre 300 y 400 pasajeros diarios por día.



En Semana Santa se vio afectado el servicio de trenes de pasajeros que iba a la Rural del Prado. “En la pasada Semana de Turismo, AFE corrió con servicios especiales de tren desde Empalme Olmos y 25 de Agosto a Montevideo en el marco de la tradicional Rural del Prado. Por presencia de maleza al costado de la vía, según informó el Gerente General, se suspendió el servicio desde San Ramón a Montevideo. Fui muy, pero muy crítico con el Gerente General. ¿No hubo tiempo para desmalezar la vía? ¿Por qué no se dispuso de una cuadrilla para realizar esa tarea? En esa reunión de Directorio, se admitió el error pero una vez más la gente perdió”, se quejó Lereté.

“Extraoficialmente me indican que no está dispuesto el servicio especial a Minas con motivo de la celebración religiosa de la Virgen del Verdún. No figura en el orden del día para tratar el lunes 16 de abril y sólo me resta esperar, con esperanza, que se ingrese en asuntos varios o ‘de mano’ para su tratamiento. Según me informaron, nuevamente el tema maleza al costado de la vía sería la razón por la cual el servicio no correría. Las mismas puntualizaciones del caso anterior son válidas para este asunto y agrego: el servicio a Minas es uno solo durante todo el año… ¿Todo un año se tuvo para preparar ese viaje y no se logró?”, preguntó.



“Hay ciertas paradojas que sólo se responden por la ineficacia de gestión. Si compramos el pasado año 6 coches motor usados para su recuperación para el servicio de pasajeros… ¿Qué estamos esperando para su puesta en funcionamiento? Esos coches ya están operativos, ya circularon, se probaron y están prontos; ante la falta de guardas se hizo un llamado interno y hubo una selección de funcionarios para afectarlos a la Gerencia de Pasajeros; está todo pronto… ¿y qué estamos esperando?”, escribió Lereté.



El director blanco ha marcado también su preocupación por la caída en la carga transportada por la operadora en la que AFE es mayoría (SELF), que el año pasado llegó a un nivel mínimo.