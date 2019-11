Daniel Martínez cierra la campaña electoral en Florida junto a Graciela Villar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este miércoles, el candidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez, cierra su campaña electoral de cara al balotaje del próximo domingo en Florida, junto a su compañera de fórmula, Graciela Villar.

El evento político se desarrolla en la calle Michelini y Gutiérrez Ruiz, entre Calleros y Saravia, y contará con la actuación de los artistas Gerardo Nieto, Patricia Kramer y Ana Prada.

Concurren al acto Danilo Astori y José Mujica, eventuales ministros de Martínez, además de otros actuales ministros y senadores.

Villar dijo que "el futuro está en dar un nuevo salto en calidad" y que "será con los jovenes como protagonistas de ese salto que uruguay tiene que seguir dando, por eso que no se transforme la alegria en melancolía".



Agregó que hasta el 24 de noviembre estarán "en la calle, hablando y escuchando, comprometiéndonos a seguir transformando la realidad como hemos hasta ahora".



"Vamo' arriba" comenzó diciendo Martínez en su acto final, quien enseguida agradeció la compañia de su compañera Villar: "Cualquier mujer tiene la misma capacidad para ocupar cualquier cargo de la República, no es demagogia, es hacer justicia".



"El desafío que tiene la república es entre un futuro de esperanza y certezas, o un futuro de volver al pasado y de incertezas absolutamente imprevisibles", dijo Martínez.



"Hoy está en debate el futuro del paso a paso e ir transformando nuestra república", pero "hacerlo con justicia y certezas como ha hecho el Frente Amplio".



Agregó que la coalición opositora "no es estable" porque se "hoy se unen para sacar al Frente Amplio".



"Una cosa es poner la calidad y la excelencia, una cosa es gastar con racionalidad y otra es recortar salvajemente", subrayó y agregó que el "ajuste salvaje", en referencia al plan de ahorro de US$ 900 millones "la unica manera de hacerlo es afectar la salud, educación y prestaciones sociales de los uruguayos".



"El salario real no va a crecer o va a crecer menos" y "como las jubilaciones también dependen del salario real también van a perder poder adquisitivo", señaló.



"¿Usted firmarían un cheque en blanco?" sostuvo en relación a la ley de urgente consideración, y respondió junto al grito de la gente "¡No!"

Restan minutos para que comience el acto final de la campaña oficialista, tras la elección del 27 de octubre, en la que Martínez obtuvo 39,02% de los votos, mientras que el candidato opositor Luis Lacalle Pou, alcanzó 28,62%.

Sin embargo, de cara al balotaje del próximo domingo 24 de noviembre, el blanco se presenta como favorito con una diferencia con Martínez de entre cinco y ocho puntos por encima -según las últimas encuestas-, tras anunciar una alianza con la mayoría de los partidos opositores.