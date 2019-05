Cosse sobre ser candidata a vice: "Hablar de eso nos distrae de lo importante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse habló este martes sobre si sería candiadta a la vicepresidencia de la República en el caso de perder las elecciones internas. "Poner eso sobre la mesa y hablar de eso a los frenteamplistas nos distrae de lo importante", dijo Cosse en entrevista con el programa Para empezar el día (Radio Oriental)



Según destacó Cosse lo importante es "cómo llevamos adelante una estrategia para que el Frente gane en octubre". "La primera parte de ese partido se juega en octubre", señaló.



Cosse indicó que ella no es miembro el Movimiento de Partipación Popular (MPP). "Soy independiente, soy frenteamplista", indicó y aclaró que tampoco es marxista. "Lo estudio con mucho respeto", dijo en referencia a Karl Marx.



Consultada sobre si se sentía la candidata de José Mujica Cosse respondió: "Si. Él lo ha dicho y para mi es un honor que lo diga, me apoya mucha gente, me apoya mucha gente independiente, muchos sectores. La verdad creo que vamos muy bien", consideró.



Por otra parte la precandidata habló sobre cómo controlaría el déficit fiscal si llegara a ganar las elecciones presidenciales. "Hay dos aspectos" para controlarlo indicó Cosse porque "el déficit fiscal en definitiva es una cuenta", consideró.



Por un lado, dijo, hay que "poner el foco en encontrar los lugares en el Estado donde se pueda ahorrar lo mas posible, lugar por lugar, porque el Estado es diferente y tiene especificidades diferentes". Además agregó: "no se puede hacer una medida pareja, hay que ir lugar por lugar encontrando oportunidades de ahorro, mejorar en términos de eficiencia , por ejemplo en términos de atención a la infancia".



"Tenemos cientos de programas, creo que hay que unificarlos en un único paraguas y ahí seguramente encontremos cosas que se solapan". En ese sentido dijo que se debe "asignar un único fondo a todos esos programas que se sirvan de ese fondo".



"Eso nos va a permitir ser mucho más eficaces", apuntó. El otro aspecto que mencionó para controlar el déficit fiscal fue "aumentar los ingresos". "Para mejorar las cuenta tenes que disminuir lo que sale y aumentar lo que entra y para aumentar los ingresos ahí vuelven las medidas: obras públicas, dinamizar la economía, a los sectores que están volando pero que estaban en Montevideo darle estímulos para que se generen esos trabajo en el interior, agregarle a la política de atracción de inversiones un eje muy pro activo de salir a buscar inversiones ".



Cosse también se refirió a la situación que atraviesa Venezuela. "Es una situación terrible, horrible", dijo. "Estoy de acuerdo con todas las declaraciones que ha sacado nuestro gobierno también estoy de acuerdo con la última declaración del Grupo de Contacto que insta a llamar a elecciones libres", explicó.