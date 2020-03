Gobierno recibirá US$ 1.500 millones de organismos internacionales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, dijo que el gobierno recibirá en las próximas semanas unos US$ 1.500 millones de organismos internacionales y además negocia la ampliación de las líneas contingentes por otros US$ 1.000 millones. Asimismo dijo que la llegada del coronavirus tendrá un impacto "muy significativo", pero "transitorio" en la economía del país y que la "obsesión" es preservar la cadena de pagos.

"El fin de semana posterior al viernes 13, personalmente llamé a todos los representantes de los organismos financieros en los que el ministro es el gobernador, y por un lado solicitamos donaciones que estamos canalizando para las compras específicas de insumos y, por otro, empezamos conversaciones para acelerar desembolsos y firmar algunos préstamos adicionales. Esto significa que en las próximas semanas vamos a estar recibiendo alrededor de US$ 1.500 millones; esto involucra alguna línea especial creada por el coronavirus y también préstamos más usuales para financiar presupuesto. Como un efecto colateral de esta epidemia, las tasas de interés internacionales están en niveles históricamente bajos: estamos aprovechando para solicitar toda la liquidez que podamos en este momento. También trabajamos para fortalecer financiamiento precautorio; ya no líneas que desembolsemos en las próximas semanas, sino aumentar las líneas contingentes con estos organismos. Serán por lo menos US$ 1.000 millones adicionales. Esto es del BID, el Banco Mundial, Fonplata —que es menor pero también está— y la CAF; el FMI no está en las líneas que estamos manejando ahora", dijo en Arbeleche al semanario Búsqueda.

Para mantener la economía, la ministra explicó que será clave "poner toda la liquidez que sea necesaria para que no se rompa la cadena de pagos".



"Las medidas que hemos anunciado para las empresas tienen ese foco. Si pasamos de tener una situación de falta de liquidez a una de falta de solvencia, ahí sería otro escenario. El mensaje es: no vamos a escatimar recursos para la provisión de liquidez del sistema. El sistema bancario tiene liquidez que debe llegar a las empresas. Y además, el gobierno se está preparando para estar en una situación de liquidez mucho más amplia", indicó.

"Una vez que se supere esta crisis, hasta como sociedad nos va a ubicar en una situación mucho más fuerte. No es un año perdido. Y desde el punto de vista económico es como en el Ludo: “retrocede varios casilleros”. Eso sin duda. Pero lo importante es pasar esta tormenta para, ahí sí, empezar a desplegar el conjunto de medidas estructurales de mediano que estaban en agenda. Visualizo, no sé si en el tercer o cuarto trimestre, que podríamos empezar a trabajar esa agenda pendiente: me refiero a una institucionalidad fiscal diferente; a una reforma de la seguridad social que hay que abordar; a la mayor eficiencia de las empresas públicas; a la apertura internacional", subrayó.

Salud y economía

Arbeleche indicó que "se ha instalado una falsa dicotomía entre el cuidado de la salud por un lado y de la economía por otro".

"No se pueden parar los motores de la economía, que hoy está al servicio de la emergencia sanitaria y social. Más allá de los indicadores que todos los días estamos viendo, hoy nuestra prioridad es que tiene que estar la plata para el respirador, para el refugio de las personas mayores, para que coma el que está en la calle, para aquel que se queda sin trabajo. Tiene que estar la plata para todos los grupos más vulnerables. Ahí está todo el foco hoy del MEF", valoró.

Impacto económico

A casi dos semanas que se detectó el primer caso de coronavirus en Uruguay, de los 217 que se registraron hasta el momento, Arbeleche dijo que "ya estamos teniendo hoy un impacto importante, muy significativo, en algunos indicadores de actividad".



"Partimos de una situación que era compleja; la actividad tuvo una caída de 0,6% en el último trimestre del año pasado, respecto al anterior. También la recaudación impositiva había caído más de 3% real en lo que iba del año a febrero. Y partimos de un nivel de “seguro de paro” elevado. Y ahora lo que tenemos son indicadores de que todo se deterioró. En la primera semana del impacto la venta de combustibles ya bajó un 20% respecto a la anterior. Hoy el seguro de desempleo alcanza a más de 52.000 y es un número que diariamente se está modificando. La faena de ganado bovino también bajó. Entonces, el impacto va a ser significativo y claramente este trimestre va a ser de caída de la actividad. Y si se miran las estimaciones de otros países, se habla de caídas significativas; nosotros no damos un número porque estamos en medio de la tormenta", agregó.