Canasta del Mides: cómo se gestiona, cómo sé si me corresponde y de cuánto es

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció que pondrá a disposición una canasta de Emergencia Alimentaria dirigida a los trabajadores sin empleo formal y ninguna prestación por parte del Estado, como forma de amortiguar la crisis económica tras la llegada del coronavirus al país.

¿Cómo sé si puedo acceder a la canasta?

Hay dos pasos previos a saber si una persona podrá acceder a la canasta de alimentos. El primero es cumplir con las condiciones : ser mayor de 18 años, ser un trabajador informal y no recibir ninguna prestación (como la tarjeta del Mides o la Asignación Familiar-Plan de Equidad ni asignación por el BPS).



En caso de cumplir los requisitos se deberá llenar un formulario indicado la página del ministerio, que tendrá el valor de una declaración jurada y por tanto los datos ingresados deben corresponder con la realidad.



Una vez que se envíe el formulario, el Mides realizará un relevamiento de la información y en caso de corresponder notificará a la persona beneficiaria a través de un mensaje de texto que será enviado al celular indicado por el usuario.

¿Cuál es el monto de la canasta?

Las canastas son individuales y por tanto se entregará una por persona y no por núcleo familiar. Esto quiere decir que si en una misma casa hay dos personas que cumplen los requisitos entonces se entregarán dos canastas.



El monto de cada una es de $ 1.200 que deben ser usados en una misma vez, lo que implica que no se puede fraccionar. El beneficio es, además, intransferible, lo que implica que está asociado a una cédula y a un celular. Esto implica que no se puede solicitar más de una canasta con el mismo número.



En principio esta medida está pensada para el mes de abril.



¿Cómo accedo a la canasta y cuántas modalidades hay?

Una vez que la persona se registró y el Mides validó los datos, le llegará un mensaje de texto, al número de celular indicado, con un link para descargar una aplicación, que para ese momento ya estará habilitada para realizar el canje.



Todas las personas que fueron efectivamente habilitadas tendrán en la aplicación el "Cupón Canasta", que permitirá acceder a la canasta, previamente precargado. El comerciante deberá validad con un código QR la información mientras que el beneficiario deberá aceptar la compra ingresando su pin de seguridad.



Las canastas podrán ser canjeadas en cualquiera de los más de 3.000 comercios que estarán adheridos o a través de los espacios designados en los que habrá canastas físicas.



"Nosotros quisimos hacer un híbrido", indicaron a El País fuentes del ministerio. Es por esto que las personas podrán decidir entre usar el "Bono canasta" de la aplicación en una canasta física con los alimentos ya adquiridos o se podrá usar para pagar los elementos que se compren en un supermercado adherido.



La primera opción está pensada principalmente para las personas que viven en el interior y se encontrarán disponibles en algunas oficinas territoriales e intendencias.



Las "canastas virtuales" funcionarán como dinero y por tanto se podrá elegir qué productos comprar. "Apuntamos a que sean alimentos y productos de higiene personal", indicaron las fuentes.



Para cualquiera de las dos opciones se deberá presentar el bono que estará en la aplicación. "Esta es una forma de tener un registro único de todo", indicaron."Una vez que se accede a la canasta se bloquea la cédula y no la podrá usar de nuevo en el mes", agregaron la fuentes.