Blancos piden desconocer a Maduro

A pocas horas de la asunción de un nuevo mandato en Venezuela del presidente Nicolás Maduro, los partidos de la oposición, que desconocen su legitimidad, lanzaron una ofensiva política contra esta situación. Además, se alinearon con la resolución del Grupo de Lima, y reprocharon al gobierno del presidente Tabaré Vázquez por el "lamentable silencio" ante ese hecho.

El directorio del Partido Nacional emitió ayer una declaración llamando a "desconocer a quienes arbitrariamente ocupan el poder en Venezuela", en relación a Maduro y los otros gobernantes porque "carecen de toda legitimidad".

Maduro asumirá por otros seis años como presidente luego de ser reelecto el 20 de mayo pasado en elecciones anticipadas por la Asamblea Constituyente, órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó a la Asamblea Nacional.

La nueva integración de la Asamblea Nacional, fuertemente opositora a Maduro, instó al gobernante a no asumir y a llamar a elecciones. Esta misma semana, el Grupo de Lima, apoyado por Estados Unidos, le pidió a Maduro abstenerse de asumir un nuevo mandato y que transferir el poder a la Asamblea Nacional mientras se realizan "elecciones democráticas".

En este contexto internacional se realizó el pronunciamiento del directorio del Partido Nacional. La declaración, firmada por Beatriz Argimón, presidenta, y Pablo Abdala, José Luis Falero y Pablo Iturralde, como secretarios del colegiado, contó con el apoyo del excanciller Sergio Abreu, quien es asesor del directorio nacionalista en materia de política exterior.

Su primer punto señala que "el gobierno de Venezuela y quien, a cuyo frente, detenta la Presidencia de la República, carecen de toda legitimidad". Luego afirma "que las elecciones de las cuales dicho gobierno emergió no resultaron libres ni democráticas sino un auténtico fraude, porque fueron manipuladas por el régimen, se llevaron a cabo en la más absoluta ausencia de garantías, y se cumplieron con partidos prohibidos y candidatos presos".

También manifiesta que "en consecuencia, corresponde desconocer a quienes arbitrariamente ocupan el poder en la República de Venezuela, reconocer a la Asamblea Nacional como la verdadera depositaria de la soberanía popular, y exigirle al señor Maduro la urgente democratización del país, el restablecimiento de la libertad política, y el cese de las graves violaciones de los derechos humanos".

En cuarto término, el directorio recuerda que "en tal sentido se han pronunciado la mayoría de los países del continente, por lo que resulta lamentable el silencio del gobierno del Uruguay, que lesiona la tradición y el prestigio del país en la materia, por intereses ajenos al auténtico interés nacional".

Abreu precisó a El País que "es esencial entender la diferencia entre el concepto de no intervención en un país y el reconocimiento de un gobierno". "Reconocer a un gobierno es discrecional de otro gobierno, y no significa intervenir en asuntos internos de otro Estado", explicó.

Consideró que "hay una gran contradicción del gobierno uruguayo, porque ha apoyado la suspensión de Venezuela del Mercosur, pero ahora reconoce a un gobierno que no cumple las reglamentaciones de la OEA, la Unasur y el Mercosur".

Un problema político claro "Reafirmamos la ilegitimidad de Nicolás Maduro (...). A partir del 10 de enero estará usurpando la Presidencia y en consecuencia esta Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo", dijo Juan Guaidó, elegido presidente de la Asamblea Nacional venezolana al iniciarse el año legislativo. Claramente Maduro no se apoyará en el Parlamento.

Cuestionan.

Asimismo, en la jornada de ayer hubo varios comentarios de distintos dirigentes políticos y legisladores cuestionando la asunción de Maduro por la forma como se realizaron las elecciones en el país caribeño.

Por ejemplo, el candidato presidencial del Partido Independiente y la alianza denominada La Alternativa, Pablo Mieres, recordó que el Grupo de Lima "no reconocerá un nuevo gobierno de Nicolás Maduro". Y a continuación escribió en la red social Twitter: "Me da mucha vergüenza que nuestro gobierno siga con su omisión, apañando una dictadura corrupta y asesina. Cada día más convencido de que existen razones abyectas".

En tanto, la precandidata presidencial nacionalista Verónica Alonso escribió en la red que "el chavismo es sinónimo de represión, autoritarismo, presos políticos, desabastecimiento y opresión" "Un régimen que desconoce a quien piensa distinto, a quien no comulga con sus ideas", agregó.

Y señaló que "es lamentable que Uruguay apoye esto". "Los uruguayos merecemos algo mejor. Los venezolanos también", insistió.

Asimismo, el precandidato presidencial colorado José Amorín Batlle también fue muy crítico, al señalar que "es penoso que Uruguay sea uno de los pocos países del mundo que acompañe al dictador Maduro". "Quiero pedir disculpas a todo el pueblo de Venezuela, en el exilio o que todavía sufre en su país. Todos los que ahí estarán, lo harán por interés. Incluido el Frente Amplio", acusó..

Por su lado, el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, agregó que "hay un Uruguay solidario con el pueblo de Venezuela". "A ese Uruguay no lo representan los gestos humillantes de reconocimiento al dictador venezolano. No a Maduro! No a la dictadura! Viva Venezuela!", escribió.

Paralelamente al pronunciamiento del directorio nacionalista, el precandidato presidencial Luis Lacalle Pou también opinó respecto a la situación en Venezuela.

"Una vez más, la afinidad política y la vinculación comercial de unos pocos cercanos al poder, tienen al Uruguay en el selecto grupo de los países que no condenan al régimen de Maduro. Una vez más no representan el sentir popular uruguayo", escribió en Twitter.