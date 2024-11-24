Balotaje 2024 en Uruguay EN VIVO: minuto a minuto las últimas noticias de las elecciones entre Delgado y Orsi

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, emitió su voto este domingo al mediodía en la Escuela Argentina Nº 2, en Montevideo, y en diálogo con El País dijo que la campaña fue muy intensa. En las últimas horas recorrió varios puntos del país hablando con la gente, contó, “sobre todo hablando con aquella gente que por razones personales no quieren votar ni a uno ni a otro y optaron por el voto en blanco o anulado, explicarles bien que no es ese el mejor camino, eso es lo que hemos hecho hasta hace pocas horas”, sostuvo.

Comentó además que si bien hay muchos indecisos, “hay muchos que están viendo que el mejor camino es continuar con la coalición republicana”, dijo, pero remarcó: “lo veremos esta noche, la verdad que, ¿para qué adelantarnos si falta tanto?”.

"La interna de Cabildo está golpeada por la baja votación del 27 de octubre, pero con expectativas y esperanza de una nueva etapa", expresó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, luego de votar.

Manini fue consultado por el diálogo del Frente Amplio con referentes de la coalición antes del balotaje. "Claramente en su juego de llevar agua para su molino, se habló con gente de todos los partidos. De Cabildo Abierto no hubo ningún dirigente que expresara su adhesión a Yamandú Orsi. Es parte del juego electoral que a nosotros no nos gusta", dijo.