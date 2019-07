Así fue el mensaje difundido por "No a la reforma" en contra de "Vivir sin miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 20:00 horas de este martes y exactamente una semana después del mensaje difundido por el senador blanco Jorge Larrañaga, la organización "No a la reforma" realizó una cadena nacional en contra de la campaña "Vivir sin miedo", impulsada por el legislador, que promueve una reforma constitucional en materia de seguridad.

A diferencia de las cadenas tradicionales, en esta oportunidad fueron varios los voceros que expusieron puntos en contra de los cambios que se pretenden realizar y que se votarán en octubre junto con las elecciones nacionales.



Durante varios minutos se hizo un análisis de los tres ejes centrales propuestos por la reforma: la militarización de la seguridad pública, la habilitación de los allanamientos nocturnos y el endurecimiento de las penas.

Sobre el primer punto se expresó que "la formación militar no capacita para intervenir en seguridad pública ni actuar con población civil, sino para la defensa de la soberanía nacional" y por tanto "el ejército no es una fuerza destinada ni capacitada para el cuidado de la seguridad pública interna".



"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene la necesidad de la separación entre las funciones policiales y militares en la seguridad pública. Son hechos reales y comprobados en nuestra realidad y la de muchos otros países. La militarización no es el camino", consideraron.

Con respecto a la habilitación de los allanamientos nocturnos indicaron que se tratan de "situaciones de extrema violencia para todas las personas", especialmente para niños y adolescentes.



"La propuesta no da garantías ni a las personas dentro o alrededor del hogar a allanar, ni a los efectivos encargados de los allanamientos", aseguraron y agregaron: "¿Realmente podemos creer que los puntos de venta de droga pueden ser desarticulados sólo con allanamientos nocturnos? Sencillamente, cualquier boca de drogas podría ser reabierta en un nuevo local al día siguiente".

Finalmente, en referencia al tercer y último punto referente al endurecimiento de las penas, los integrantes de "No a la reforma" indicaron que "está demostrado" que esta medida "no disminuye los delitos".



"Debemos mejorar las cárceles haciéndolas más pequeñas, mejor controladas y más habitables", propusieron y opinaron que se deben mejorar las oportunidades tanto de rehabilitación como de reinserción.



"La inseguridad creció en Uruguay. Ese problema lo sufrimos todos pero las medidas que plantea esta reforma generan más violencia y más miedo", consideraron.