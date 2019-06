Delegación de observadores extranjeros que llegaron para las elecciones internas fueron asaltados en un restaurante de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una delegación de observadores electorales de siete países de América Latina que están en Montevideo para las elecciones internas de este domingo fueron asaltados por varios delincuentes encapuchados y armados mientras se encontraban cenando en el restaurante Hemingway de Punta Gorda, confirmaron a El País fuentes vinculadas al caso.



Las fuentes consultadas explicaron que pasadas las 22:00 horas los delincuentes irrumpieron en el local y bajo amenazas de armas de fuego sometieron a todos los comensales y personal del local, para luego exigir las pertenencias.



Andrés Etcheverry, dirigente blanco y que se encontraba acompañando la delegación, y que fue apuntado con un arma durante el atraco, dijo a El País que "eran seis encapuchados. Estaban armados hasta los dientes con escopetas y revólveres. Entraron a los gritos, pidiendo plata. Enseguida preguntaron si había policías, como si nosotros teníamos custodia. Fue un momento muy violento. No le pegaron a nadie, pero a una mujer la sacudieron".



El País pudo confirmar que los delincuentes se llevaron pasaportes, credenciales, celulares y otras pertenencias. "La Policía llegó rápidamente y se radicó la denuncia. Es una situación muy delicada", puntualizaron.



Según informaron algunas de las víctimas del atraco en Twitter, no se registraron personas lesionadas ni hubo disparos por parte de los delincuentes.



Los miembros de la delegación ya están de regreso en su hotel, donde mantenían reuniones para decidir que hacer con la agenda prevista para este sábado.



La delegación es de 25 personas y no contaban con custodia. Los representantes del exterior llegaron a Uruguay invitados por la Fundación Konrad Adenauer.

Acabamos de ser asaltados en el restaurante Hemingway de Montevideo, más de 4 encapuchados ingresaron armados.

Felizmente todos los miembros de la misión de la @kasmontevideo estamos bien. — Jose Manuel Villalobos Campana (@JMVillalobosCam) 29 de junio de 2019

🇺🇾🗳️

Hace una hora. Cena en restaurante de Montevideo con una delegación de observadores electorales internacionales.

Entran al mejor estilo comando un grupo encapuchados con pistolas. Robo a todo los comensales.

De milagro ningún muerto o herido.#Uruguay — Leandro Querido (@leandroquerido) 29 de junio de 2019

Fuimos victimas de un violento asalto a mano armada en un restaurante de Montevideo, seis encapuchados nos han amenazado de muerte y robado a todos .. gracias a Dios no hemos sufrido lesiones pic.twitter.com/N6Gx0pm9SZ — Rocio Vallejo (@RocioVallejoA) 29 de junio de 2019

También la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, se expresó sobre lo ocurrido.