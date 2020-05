Atentado contra brigada de Narcóticos fue "un aviso narco", según Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hecho ocurrió a las 2:00 horas del asábado y no produjo víctimas. Un artefacto explosivo estalló en el interior de un estacionamiento de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Diego Pérez, fiscal a cargo del atentado, dijo a Subrayado que "fue un ataque organizado" y señaló que se usó una granada de procedencia militar.

El País informó en su edición de ayer que hay dos bandas en la mira por el atentado con una granada contra la sede de Narcóticos. Los investigadores apuntan a bandas organizadas de pequeño y mediano porte que han sufrido golpes muy duros por parte de la Policía en los últimos días.



Hasta el momento lo que se sabe es que la guardia del lugar pudo ver a un hombre que se aproximó al local en un vehículo. Detuvo el coche, abrió la puerta y arrojó el explosivo. Luego huyó a toda velocidad.



Jorge Larrañaga, ministro del interior, dijo a "Séptimo día" (Canal 12) que se trató de "un artefacto de origen militar, de fabricación americana".



"Fue robada de alguna dependencia de militar hace ya algunos años (...) Es evidente que es un aviso narco", explicó.



"Es un hecho que no da para generar una enorme estridencia, pero tampoco para aminorar en cuanto a la gravedad de un hecho de estas características", agregó.



Larrañaga insistió en que su cartera "no va a dar un paso atrás" y continuará trabajando "con absoluta firmeza".



"Esto no es un tema de temor. Para nosotros recién arranca esto", finalizó.