Mujer confesó 15 años después el asesinato de su esposo

El caso ocurrió en una casa de la Cruz de Carrasco. Lo mató en una pelea con un cuchillo que el hombre tenía debajo de su almohada. La mujer hizo un pacto de silencio con sus cuatro hijos.

Una mujer confesó el asesinato de su esposo, cometido hace 15 años atrás, y que había enterrado el cuerpo en el patio de su casa ubicada en la Cruz de Carrasco.

En ese momento, la mujer tenía 35 años y era víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, que además dormía con un cuchillo debajo de la almohada.

Pero una mañana, luego de haberla golpeado, ella quiso tomar el cuchillo y se originó una pelea en la que él resultó herido, falleciendo más tarde. Cuatro hijos de la pareja fueron testigos de lo ocurrido e hicieron un pacto de silencio con su madre para enterrar el cuerpo en el patio y también lo ocurrido para el resto de la familia y conocidos, según los primeros datos que se conocen del caso y que informa Subrayado.

A quienes preguntaban por el hombre les dijeron que se había puesto un traje azul que tenía y que había viajado a Italia. Pasaba el tiempo y el hombre no regresaba, pero sí se acumulaban las interrogantes.

Pero en el pacto faltó una hija de la pareja, que no estaba en la casa en ese momento. Y aunque hizo una denuncia por la desaparición de su padre nada se encontró en ese momento.

El caso quedó al descubierto luego de tanto tiempo porque uno de los hijos utilizó el traje azul que el hombre había utilizado en su supuesto viaje a Italia. Con él concurrió a un cumpleaños de 15 años, lo que llamó la atención de familiares y amigos.

La hija retomó la denuncia y así también lo hizo la investigación. El avance en la misma permitió determinar cómo fueron los hechos conocidos este martes.

En el lugar trabaja Policía Científica y Bomberos para encontrar los restos del hombre asesinado.

En menos de media hora efectivos ubicaron el rancho donde la banda tenía secuestrado al empresario.

había enterrado el cuerpo en el patio