La carta de la familia de Pablo Blois pidiendo a los testigos que declaren

Familiares del hombre asesinado el pasado sábado en Piriápolis difundieron una carta en la que piden quemás personas de todas las que estuvieron presentes en el lugar del hecho se acerquen a brindar su testimonio, ya que hasta el momento "lamentablemente han sido muy pocas".

Los familiares de Pablo Blois, el hombre que en la madrugada del pasado sábado fue asesinado de un balazo en la cabeza en la puerta de un boliche de Piriápolis, publicaron en Facebook una carta en la que piden colaboración a las personas que fueron testigos de lo ocurrido.

La familia expresa su agradecimiento por "la solidaridad, el apoyo y los gestos de cariño que hemos venido recibiendo durante estos días".

Y sostienen que quieren "compartir con los vecinos y sobre todo con quienes fueron testigos de la situación, la importancia que todo tipo de información tiene, para que el trabajo judicial y policial , que hasta ahora se viene desarrollando de forma absolutamente solvente, siga su curso".

La carta sigue: "Ahora se vuelve necesario que más personas de aquellas que estuvieron presentes en el lugar, se acerquen a brindar su testimonio, ya que hasta el momento lamentablemente han sido muy pocas.

Cualquier dato, incluso hasta el que pueda parecer más irrelevante es importante para la investigación.

Existe un canal seguro para brindarla manteniendo el anonimato, que es la línea telefónica 0800 5000.

No es necesario dejar datos personales y todo es útil. Cuanto antes mejor. Esta es la forma más eficiente de colaborar con el trabajo que se viene realizando.

Para que esto no vuelva a suceder nunca más en nuestro Piriápolis, donde todos crecimos, vivimos y queremos ver crecer a nuestros hijos en paz y felicidad, demos toda la información que podamos: 0800 5000.

Gracias nuevamente.

Pinocho. Tere, Laura y Lalo".

Los vecinos de Piriápolis, por su parte, están convocando a una marcha para pedir justicia.

La marcha, denominada "Justicia por Pablo Blois", se viene realizando a través de las redes sociales y según informó FM Gente podría realizarse este jueves a las 19 horas, pero aún no está definido porque la familia no estaría de acuerdo con la actividad.

Una de las impulsoras de la marcha dijo a FM Gente que marcharían desde la rotonda de Rambla de los Argentinos y Piria, frente al hotel Colón, para luego ir por la rambla hasta la Seccional 11ª de Piriápolis.

Boliche Tijuana en parada 10 de Playa Hermosa. Foto: Ricardo Figueredo

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