Fiscal del caso Inti Nahuel: "tengo elementos para formalizar la investigación"

La fiscal de Atlántida, Darviña Viera, quien está a cargo del caso del asesinato de Inti Nahuel en Neptunia expresó tener "elementos para formalizar la investigación" al llegar esta tarde al juzgado.



A su vez, Viera reveló que la autopsia señala "posible abuso sexual", aunque resta que lo confirmen las pericias. De la misma autopsia se dedujo que el niño tenía un brazo quebrado.



Por su parte, el sospechoso de cometer el crimen intentó durante su declaración involucrar a otras personas. Sin embargo, según dijo la fiscal, esto no sería cierto ya que estas personas se encontraban trabajando al momento del asesinato.



Mientras tanto, en Atlántida vecinos y familiares del niño fallecido se reunieron esta tarde en la sala velatoria. Mabel Cuevas, amiga de la familia de Inti Nahuel expresó: "estamos todos los vecinos indignados, están escondiendo cosas. No aguantamos más, no puede ser que un inocente no pueda ir al almacén". Inti Nahuel será sepultado en el Cementerio de Atlántida.