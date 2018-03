Por "falta de elementos", la Justicia archivó la denuncia contra UPM

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó el archivo de la denuncia presentada por presuntos ilícitos en la firma del contrato entre el Poder Ejecutivo y la empresa finlandesa UPM.



En el dictamen divulgado por la Fiscalía de la Nación, Pacheco consideró que “no existen elementos que hagan presumir la existencia de conductas con apariencia delictiva” por lo que no se iniciará una investigación penal.



La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, hizo lugar al pedido del fiscal, informó El Observador y confirmó El País.



Gustavo Salle, abogado denunciante, dijo no estar de acuerdo con la resolución ya que a su entender “la Ley de Inversión no contempla esa forma de inversión”.



Al ser consultado sobre si seguirá adelante con la denuncia, el abogado sentenció: “Así no la voy a dejar”.