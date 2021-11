Rector de Udelar criticó proyecto de instalar universidades extranjeras: “desmonta controles de calidad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República (Udelar), afirmó que el proyecto de ley que plantea el ingreso de más facultades extranjeras al país “de alguna manera desmonta los mecanismos de control de calidad”. Este proyecto fue presentado en el parlamento por el diputado nacionalista Diego Echeverría.

Arim dejó en claro que no le preocupa que “existan más universidades en el país”, sino el hecho de que “se establece un proceso de aprobación de las carreras de las universidades extranjeras que funcionan sin controles”.



“El proyecto de ley lo que hace es acelerar el proceso y de alguna manera desmontan mecanismos de control de calidad. Puede pasarle a nuestros jóvenes, quienes no siempre tienen toda la información y terminen por algún sello extranjero universitario en un curso que esa misma universidad no lo reconoce en su país de origen”, explicó el rector de la Udelar en entrevista con 970 Noticias en Radio Universal.



Echeverría destacó algunos puntos clave a favor de este proyecto de ley en su cuenta de Twitter: el primero es “fortalecer la educación superior”, el segundo “que las universidades extranjeras puedan aterrizar en nuestro país con más flexibilidad y certezas” y que “está comprobado que estas inversiones generan trabajo”.



Por último, señaló: “¿Quién puede dudar que tenemos todo para ser una referencia de la educación universitaria abierta al mundo? Para eso hay que hacer varios cambios al actual sistema (lento, burocrático, poco amigable) y avanzar hacia el desarrollo”.