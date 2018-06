Maestros definieron paro general para esta semana contra la Rendición de Cuentas

La Mesa Federal de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) resolvió hoy realizar un paro general de 24 horas esta semana y proponer al PIT-CNT hacer otro paro general de 24 horas el 28 de junio como respuesta a la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo.



Los maestros consideran que la Rendición es “altamente negativa para los sectores más débiles de la sociedad, ya que no contempla las necesidades en lo que respecta a salud, vivienda, educación y minoridad”, según informaron en un comunicado.



En la reunión de hoy se concluyó que el proyecto de Rendición de Cuentas “no contempla su propia intención de llegar a un salario de $25.000 para el Maestro grado 1 de 20 horas semanales y de $23.455 para el Funcionario grado 1/6 de 40 horas semanales” además de que “no se contempla la regularización de funcionarias contratadas por Comisiones de Fomento” y “no se prevé la creación de nuevos cargos de auxiliares”.



Según informaron, hoy hay 100 escuelas que no cuentan con auxiliares y “se van a estar construyendo escuelas y jardines de infantes de Tiempo Completo, pero no se hizo la reserva presupuestal para cubrir las vacantes de maestros, profesores y funcionarios. Es decir van a haber escuelas vacías”.