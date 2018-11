Directivos del Ineed dicen que Palamidessi "desconoce" el funcionamiento del Instituto

Los integrantes de la Comisión Directiva del Instituto de Evaluación Educativa (Ineed) manifestaron que hay "desconocimiento" por parte del renunciante Mariano Palamidessi y que las sucesivas renuncias de jerarcas son "casuales" y por motivos diferentes.

En declaraciones a Informativo Sarandí, la presidenta de la comisión directiva, Alex Mazzei, manifestó que "la renuncia de Palamidessi, que se desempeñaba como director ejecutivo, "se presentó hace dos meses" y se produjo "por un problema personal que conocemos y que lo obliga a volverse a Buenos Aires". Añadió que en el caso de Juan Soca, director de Evaluación, ocurre "lo mismo" ya que presentó su renuncia por "problemas de salud", a pesar de que "como todos, tiene discrepancias en qué cosas deberían o no hacerse con el Ineed".



Sobre las diferencias de Soca y Palamidessi con el Instituto, Mazzei señaló que no estaban de acuerdo con la nueva medición del Informe Aristas que se realiza a estudiantes de tercer año de Ciclo Básico. Ese informe, que se presentará a fines del año que viene, "estaba previsto que se hiciera mediante una muestra", pero la comisión directiva resolvió "aplicar como forma de recoger los resultados un censo", ya que "la única evaluación que se ha hecho en tercer año de Secundaria ha sido el censo de 1998".



La directiva aclaró que las competencias de la comisión directiva "están establecidas en la ley de educación". "Podemos estar o no de acuerdo con cuáles son sus competencias, pero la ley establece cómo se integra y la creó el legislador". En este sentido, señaló que "la mayor parte de los institutos de la región no son autónomos como el nuestro, sino que dependen directamente de los ministerios, y en algunos casos los directores de los institutos operan como ministros". Sobre este tema, explicó que "bajo la modalidad de trabajo del Ineed, (Palamidessi) no es un director-ministro, es un director sometido a debates de política en una comisión directiva que es la que conduce el Instituto".



"Yo no creo que se pueda decir que el Ineed haya tenido ningún tipo de presión de ningún lado y que no ha hecho lo que tiene que hacer. Que a las autoridades les guste más o menos lo que hace el Ineed, es cuestión de las autoridades", recalcó.



De todos modos, confirmó que es real que "se le pidió que dejara de ir a las reuniones, pero eso tiene que ver con la comisión directiva que son seis miembros".

Por su parte, el representante de la oposición en la comisión directiva, el colorado Óscar Ventura, dijo en su cuenta de Twitter que Palamidessi "muestra su desconocimiento del funcionamiento real del Ineed".



Destacó que algunas denuncias como "el ahogo presupuestal, la sobrecarga de tareas para el poco personal que tiene, y ciertos problemas de diseño dados por la Ley de Educación son, indudablemente, temas a corregir y que están tratándose", pero que "no hay que tirar el niño con el agua del baño" y que vendrá "un nuevo Director Ejecutivo" "con iguales o mejores calificaciones, aptitudes y actitudes" que Palamidessi. "De la misma forma que cuando vino Mariano, en que no se comprometió la calidad técnica de los informes pese a la renuncia del anterior Director Ejecutivo, tampoco se lo comprometerá en el futuro, porque el equipo técnico (verdaderos responsables de los informes, no el director ejecutivo) sigue", sentenció.

Sin ánimo de polemizar, Mariano muestra su desconocimiento del funcionamiento real del @ineed_uy en el que ha trabajado por años. Es notorio que yo estoy designado por la oposición, mal le podría hacer el juego al gobierno. Y la UdelaR no es evaluada por el @ineed_uy https://t.co/iNcGixWExt — Oscar N. Ventura (@ONVentura) 1 de noviembre de 2018

Ventura también sostuvo que "no hay crisis en el sentido de hecatombe" y que "la coincidencia de las renuncias ha sido casual, motivada además por razones diferentes y que, en ambos casos, los procesos institucionales técnicos y rigurosos para los reemplazos están en marcha".

El Ineed realizó un llamado internacional, a cargo de CPA Ferrere, para contratar a un nuevo director ejecutivo.