Adeom y la IMM se ven las caras en el Ministerio

Sigue habiendo en la ciudad miles de contenedores desbordados sin que haya un paro del sindicato.

La Intendencia y Adeom se verán las caras hoy y mañana en el Ministerio de Trabajo para intentar hallar una salida negociada a los reclamos que el sindicato de los municipales viene haciendo a la administración. Según informaron El País fuentes de Adeom, el viernes hubo otra reunión tripartita, a la que los representantes de la Intendencia no concurrieron.

A su vez, el sector Limpieza volverá a parar el jueves para reunirse en asamblea (el paro permite que los funcionarios concurran) y evaluar la marcha de las negociaciones.

Mientras esto ocurre, sigue habiendo miles de contenedores de basura desbordados en Montevideo. Según el sindicato, esto se debe exclusivamente al fracaso del sistema de recolección implementado por la Intendencia, ya que las paralizaciones de Adeom "se han debido únicamente a asambleas y no hay medidas de fuerza", más allá de la no realización de horas extras.

Adeom declaró insatisfactoria la respuesta de la administración a su plataforma de reivindicaciones para el sector Limpieza. Esta plataforma tiene 11 puntos, y según la Intendencia "varios ya han sido contemplados por la administración en el marco de la negociación colectiva".

Foto: El País

Esencialidad.

La semana pasada el intendente Daniel Martínez dijo que "de darse la condición (que no estamos muy lejos)" de que haya riesgo sanitario, inmediatamente solicitará que se declare la esencialidad de la recolección de residuos.

Estas declaraciones molestaron al sindicato. El dirigente gremial y trabajador de la División Limpieza, Pablo González, dijo a El País que "la esencialidad se la tiene que declarar a sí mismo, porque no hay paros en el sector".

El intendente Martínez reconoció la semana pasada la fragilidad del sistema de recolección. Dijo que los últimos cinco camiones que se incorporaron a la flota de Limpieza mediante una compra directa, apenas lograron "un delicadísimo equilibrio", y que el paro realizado por los trabajadores el martes pasado dejó "un atraso de 5.000 contenedores, más algunos que vienen de las medidas (sindicales) anteriores".

También informó que los nuevos camiones llegarán en los próximos días, pero que no quedarán operativos hasta enero, por lo que "esta ventana de diciembre es crítica".

La nueva partida de 15 camiones de la marca OMB (la misma de los contenedores de basura) fue comprada a la firma Alfanor, la única que se presentó al llamado a licitación.

Depósitos de basura no dan abasto.

Un recorrido realizado por El País desde General Flores y Belloni hasta el Palacio Legislativo permitió contabilizar 12 contenedores desbordados de basura, de un total de 15 ubicados en el recorrido. Uno de ellos estaba vacío pero tenía abundante basura a su alrededor y dos estaban en buenas condiciones. La situación es similar en varios barrios de la capital.

A. L . R. Foto: El País

BASURA ACUMULADA EN LA CAPITALA. L . R.