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El País Ovación Fútbol

Frontera Rivera 1-5 Nacional por Copa AUF Uruguay: lluvia de goles para el tricolor, que avanzó a octavos

Bajo lluvia, riverenses y tricolores se enfrentaron en la noche de este miércoles en el Estadio Atilio Paiva Olivera; asistieron más de 13.000 espectadores.

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Federico Santander marcado en Frontera Rivera-Nacional.
Federico Santander marcado en Frontera Rivera-Nacional.
Foto: @Nacional.

Redacción El País
Frontera Rivera Renegades y Nacional se enfrentaron este miércoles en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, en una jornada en la que la lluvia volvió a ser protagonista en el departamento del norte. La historia terminó con victoria visitante por 5-1.

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay (VTV Plus/Disney+), se jugó en un escenario con capacidad para 27.000 espectadores que tuvo las condiciones del campo de juego visiblemente afectadas debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días. Asistieron alrededor de 13.000 espectadores.

Martín Lasarte, entrenador de Nacional, se inclinó por una oncena alternativa para jugar como visitante un juego que, en la otra vereda, tuvo a Juan Ramón Carrasco dirigiendo al equipo riverense. El capitán de los tricolores designado en los tricolores fue Emiliano Velázquez.

90+2' ¡Final del partido!

Hinchas de Nacional en el Atilio Paiva Olivera.
Hinchas de Nacional en el Atilio Paiva Olivera.
Foto: Marcio Silva.

El árbitro Santiago Motta marcó el final y el tricolor festejó la victoria, que se saldó con un resultado de 5-1. Convirtieron Gastón González, Alexis Castro, Gonzalo Petit, Exequiel Mereles y Diego Herazo.

80' ¡Gol de Nacional!

Una buena pelota en largo para el Sapito Mereles dejó en carrera al extremo, que jugó al medio para que Herazo tuviera su debut goleador en el equipo con una definición de zurda apareciendo por el medio. Fue el 5-1.

68' ¡Gol de Nacional!

El festejo de los jugadores de Nacional ante Frontera Rivera por Copa AUF Uruguay.
El festejo de los jugadores de Nacional ante Frontera Rivera por Copa AUF Uruguay.
Foto: @Nacional.

Gran jugada colectiva de Nacional, que pudo haber encontrado el cuarto grito a través de un control de pecho y posterior zurdazo de Diego Herazo. Lo tapó el arquero Freitas y en el rebote apareció el Sapito Mereles para marcar su primer gol con la camiseta tricolor.

63' ¡Recoba al palo!

Jeremía Recoba se perfiló por derecha y reventó el palo con su ejecución. El partido parece haber tenido un quiebre con el dominio a favor del tricolor.

61' ¡Gol de Nacional!

En la primera que tocó, el juvenil Gonzalo Petit la mandó a guardar. Recibió tras un mal despeje de la defensa riverense y la cruzó abajo para el 3-1.

58' ¡Gol de Nacional!

Se repitió la misma fórmula: el córner desde la derecha lo tiró el Ojito Rodríguez y en el primer palo anticipó Castro, que dio vuelta el partido a favor del tricolor.

52' Se salvó Frontera; volvió a aparecer Castro

Otro buen lanzamiento del Ojito Rodríguez, esta vez desde un tiro de esquina, encontró en las alturas a Castro, que ganó de cabeza y definió muy cerca del palo.

49' Chance para Santander cabeceando

Federico Santander marcado en Frontera Rivera-Nacional.
Federico Santander marcado en Frontera Rivera-Nacional.
Foto: @Nacional.

El centro del Ojito Rodríguez fue bien dirigido al área y el paraguayo se elevó para conectar de cabeza. Se le fue alto por poco cuando por atrás venía solo Alexis Castro.

47' Enganchó y probó Guillermo López

El extremo de Nacional recibió por izquierda, encaró hacia el medio y apuntó en busca del arco. Se le fue demasiado alto el intento al pasarse de potencia.

46' Comenzó el segundo tiempo

Emiliano Velázquez saca un remate en Frontera Rivera-Nacional.
Emiliano Velázquez saca un remate en Frontera Rivera-Nacional.
Foto: @Nacional.

Ya movió Nacional y nuevamente la pelota está en juego para el segundo capítulo en el Atilio Paiva Olivera de Rivera.

45+2' Final del primer tiempo

Al cierre de los primeros 45 minutos de juego, riverenses y tricolores igualan 1-1. El equipo de Carrasco encontró el primero de la noche con un golazo de tiro libre de su capitán y los dirigidos por Lasarte lo empataron de rebote gracias a Gastón González.

45+1' Freitas empieza a convertirse en figura

Rodrigo Chagas sacó un remate de larga distancia sin demasiado peligro. Iba esquinado abajo y Freitas, para asegurarse, se estiró para sacarla. En la jugada siguiente fue Guillermo López el que disparó y el arquero respondió atento nuevamente.

43' ¡Gol de Nacional!

Lanzó un tiro de esquina Castro, ganó de cabeza Emiliano Velázquez y en el rebote, tras una buena intervención del arquero, la encontró de rebote Gastón González para el 1-1.

40' Voló Freitas y la mandó al córner

Alexis Castro en acción en Frontera Rivera-Nacional.
Alexis Castro en acción en Frontera Rivera-Nacional.
Foto: @Nacional.

Gran centro tres dedos de Báez para el argentino Castro, que conectó de cabeza esquinado, pero le dio tiempo al arquero Freitas para estirarse y sacarla con una buena atajada.

22' ¡Gol de Frontera Rivera!

La hinchada de Frontera Rivera.
La hinchada de Frontera Rivera Renegades en el Estadio Atilio Paiva.
Foto: Marcio Silva.

Un sensacional remate de zurda, de tiro libre, de Álvaro Fernández (capitán del equipo riverense) adelantó al equipo locatario. La falta la había generado el delantero Caicedo al ser derribado por Rodrigo Chagas al borde del área.

16' La sacaron en la línea

Imprimió velocidad por derecha Guillermo López y jugó al medio, pero le cortaron el centro justo. En el rebote, le pegó de espaldas Alexis Castro y la defensa de Frontera la despejó sobre la línea.

12' Remate cruzado de Gastón González

Báez jugó de primera para Gastón González y el argentino sacó un remate cruzado que tenía destino de arco. Nadie la interceptó por el medio para empujarla.

11' Buena aproximación de Frontera

Aceleró el número 11 Gómez y la cedió para Fernández, que remató alto. Fue un buen movimiento ofensivo del equipo de JR.

2' Lo tuvo Emiliano Velázquez en la primera

El capitán de Nacional remató desde adentro del área de zurda y la pelota fue contenida sin mayores inconvenientes por Freitas.

Frontera Rivera Renegades 1-5 Nacional

Frontera Rivera Renegades: D. Freitas; N. Segovia, M. González, C. Meneses (70' F. Santellán), G. Gutiérrez; E. Cortes, B. Smith (C. Castillo), M. Heredia; A. Fernández (57' E. Umpiérrez); W. Gómez (F. Lima), L. Caicedo (B. Sandín).

Nacional: I. Suárez; N. Rodríguez, E. Velázquez, M. Antoni, G. Báez; L. Sanabria (74' J. Amaro), R. Chagas (60' G. Petit), A. Castro; G. López (60' E. Mereles), F. Santander (67' D. Herazo), G. González (60' J. Recoba).

Hora: 20:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Atilio Paiva Olivera
Árbitro: Santiago Motta
Asistentes: Sebastián Silvera y Nicolás Piaggio.

Gol: 22' A. Fernández (FR); 43' G. González (N), 58' A. Castro (N), 61' G. Petit (N), 68' E. Mereles (N), 80' D. Herazo (N).

Amarillas: 20' R. Chagas; 57' A. Fernández (FR); 83' J. Amaro (N).

Larga fila en el ingreso de la hinchada de Nacional

Los hinchas tricolores comienzan a llegar lentamente a las inmediaciones del escenario ubicado en Rivera. La multitud, que en muchos casos adquirió su entrada este mismo miércoles a un costo de $600, está aglomerada en estos momentos a la espera de ingresar a la Tribuna Avenida Italia.

El sector de la Tribuna Raúl Evaristo Tal fue destinado para los parciales rojos.

Ingreso de la hinchada de Nacional al Atilio Paiva Olivera de Rivera.
Ingreso de la hinchada de Nacional al Atilio Paiva Olivera de Rivera.
Foto: Marcio Silva.

Así fue la llegada del plantel de Nacional al estadio

Llueve desde hace tres días en el departamento y este miércoles, aunque las precipitaciones bajaron su intensidad, no ha sido la excepción.

La cancha se encuentra "totalmente bajo agua" y así lo corroboraron los futbolistas de Nacional minutos después de su llegada, que fue sobre las 18:30 horas. Al poco rato ingresaron a la cancha y fueron testigos de cómo determinadas zonas están visiblemente afectadas, incluso, con pozos que dificultan el traslado de la pelota con normalidad.

El público comienza a ingresar al Atilio Paiva Olivera

Ante un estadio que está totalmente afectado por el agua, incluido su campo de juego —que requirió intervenciones de un camión de la barométrica—, los hinchas comienza a copar las tribunas habilitadas. Hasta primera hora de la tarde de este miércoles se habían comercializado más de 12.500 entradas.

Nacional confirmó el equipo; va con un 11 alternativo

De los futbolistas que habitualmente son titulares únicamente repiten en la oncena Gabriel Báez (lateral izquierdo) y Lucas Sanabria en la mitad de la cancha.

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