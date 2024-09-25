Frontera Rivera 1-5 Nacional por Copa AUF Uruguay: lluvia de goles para el tricolor, que avanzó a octavos

Redacción El País

Frontera Rivera Renegades y Nacional se enfrentaron este miércoles en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, en una jornada en la que la lluvia volvió a ser protagonista en el departamento del norte. La historia terminó con victoria visitante por 5-1.

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay (VTV Plus/Disney+), se jugó en un escenario con capacidad para 27.000 espectadores que tuvo las condiciones del campo de juego visiblemente afectadas debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días. Asistieron alrededor de 13.000 espectadores.

Martín Lasarte, entrenador de Nacional, se inclinó por una oncena alternativa para jugar como visitante un juego que, en la otra vereda, tuvo a Juan Ramón Carrasco dirigiendo al equipo riverense. El capitán de los tricolores designado en los tricolores fue Emiliano Velázquez.