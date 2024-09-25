Frontera Rivera 1-5 Nacional por Copa AUF Uruguay: lluvia de goles para el tricolor, que avanzó a octavos

Redacción El País
Frontera Rivera Renegades y Nacional se enfrentaron este miércoles en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, en una jornada en la que la lluvia volvió a ser protagonista en el departamento del norte. La historia terminó con victoria visitante por 5-1.
El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay (VTV Plus/Disney+), se jugó en un escenario con capacidad para 27.000 espectadores que tuvo las condiciones del campo de juego visiblemente afectadas debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días. Asistieron alrededor de 13.000 espectadores.
Martín Lasarte, entrenador de Nacional, se inclinó por una oncena alternativa para jugar como visitante un juego que, en la otra vereda, tuvo a Juan Ramón Carrasco dirigiendo al equipo riverense. El capitán de los tricolores designado en los tricolores fue Emiliano Velázquez.
90+2' ¡Final del partido!
El árbitro Santiago Motta marcó el final y el tricolor festejó la victoria, que se saldó con un resultado de 5-1. Convirtieron Gastón González, Alexis Castro, Gonzalo Petit, Exequiel Mereles y Diego Herazo.
80' ¡Gol de Nacional!
Una buena pelota en largo para el Sapito Mereles dejó en carrera al extremo, que jugó al medio para que Herazo tuviera su debut goleador en el equipo con una definición de zurda apareciendo por el medio. Fue el 5-1.
68' ¡Gol de Nacional!
Gran jugada colectiva de Nacional, que pudo haber encontrado el cuarto grito a través de un control de pecho y posterior zurdazo de Diego Herazo. Lo tapó el arquero Freitas y en el rebote apareció el Sapito Mereles para marcar su primer gol con la camiseta tricolor.
63' ¡Recoba al palo!
Jeremía Recoba se perfiló por derecha y reventó el palo con su ejecución. El partido parece haber tenido un quiebre con el dominio a favor del tricolor.
61' ¡Gol de Nacional!
En la primera que tocó, el juvenil Gonzalo Petit la mandó a guardar. Recibió tras un mal despeje de la defensa riverense y la cruzó abajo para el 3-1.
58' ¡Gol de Nacional!
Se repitió la misma fórmula: el córner desde la derecha lo tiró el Ojito Rodríguez y en el primer palo anticipó Castro, que dio vuelta el partido a favor del tricolor.
52' Se salvó Frontera; volvió a aparecer Castro
Otro buen lanzamiento del Ojito Rodríguez, esta vez desde un tiro de esquina, encontró en las alturas a Castro, que ganó de cabeza y definió muy cerca del palo.
49' Chance para Santander cabeceando
El centro del Ojito Rodríguez fue bien dirigido al área y el paraguayo se elevó para conectar de cabeza. Se le fue alto por poco cuando por atrás venía solo Alexis Castro.
47' Enganchó y probó Guillermo López
El extremo de Nacional recibió por izquierda, encaró hacia el medio y apuntó en busca del arco. Se le fue demasiado alto el intento al pasarse de potencia.
46' Comenzó el segundo tiempo
Ya movió Nacional y nuevamente la pelota está en juego para el segundo capítulo en el Atilio Paiva Olivera de Rivera.
45+2' Final del primer tiempo
Al cierre de los primeros 45 minutos de juego, riverenses y tricolores igualan 1-1. El equipo de Carrasco encontró el primero de la noche con un golazo de tiro libre de su capitán y los dirigidos por Lasarte lo empataron de rebote gracias a Gastón González.
45+1' Freitas empieza a convertirse en figura
Rodrigo Chagas sacó un remate de larga distancia sin demasiado peligro. Iba esquinado abajo y Freitas, para asegurarse, se estiró para sacarla. En la jugada siguiente fue Guillermo López el que disparó y el arquero respondió atento nuevamente.
43' ¡Gol de Nacional!
Lanzó un tiro de esquina Castro, ganó de cabeza Emiliano Velázquez y en el rebote, tras una buena intervención del arquero, la encontró de rebote Gastón González para el 1-1.
40' Voló Freitas y la mandó al córner
Gran centro tres dedos de Báez para el argentino Castro, que conectó de cabeza esquinado, pero le dio tiempo al arquero Freitas para estirarse y sacarla con una buena atajada.
22' ¡Gol de Frontera Rivera!
Un sensacional remate de zurda, de tiro libre, de Álvaro Fernández (capitán del equipo riverense) adelantó al equipo locatario. La falta la había generado el delantero Caicedo al ser derribado por Rodrigo Chagas al borde del área.
16' La sacaron en la línea
Imprimió velocidad por derecha Guillermo López y jugó al medio, pero le cortaron el centro justo. En el rebote, le pegó de espaldas Alexis Castro y la defensa de Frontera la despejó sobre la línea.
12' Remate cruzado de Gastón González
Báez jugó de primera para Gastón González y el argentino sacó un remate cruzado que tenía destino de arco. Nadie la interceptó por el medio para empujarla.
11' Buena aproximación de Frontera
Aceleró el número 11 Gómez y la cedió para Fernández, que remató alto. Fue un buen movimiento ofensivo del equipo de JR.
2' Lo tuvo Emiliano Velázquez en la primera
El capitán de Nacional remató desde adentro del área de zurda y la pelota fue contenida sin mayores inconvenientes por Freitas.
0' ¡Comenzó el partido!
Ya juegan en el Atilio Paiva Olivera riverenses y tricolores en el departamento norteño.
Frontera Rivera Renegades 1-5 Nacional
Frontera Rivera Renegades: D. Freitas; N. Segovia, M. González, C. Meneses (70' F. Santellán), G. Gutiérrez; E. Cortes, B. Smith (C. Castillo), M. Heredia; A. Fernández (57' E. Umpiérrez); W. Gómez (F. Lima), L. Caicedo (B. Sandín).
Nacional: I. Suárez; N. Rodríguez, E. Velázquez, M. Antoni, G. Báez; L. Sanabria (74' J. Amaro), R. Chagas (60' G. Petit), A. Castro; G. López (60' E. Mereles), F. Santander (67' D. Herazo), G. González (60' J. Recoba).
Hora: 20:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Atilio Paiva Olivera
Árbitro: Santiago Motta
Asistentes: Sebastián Silvera y Nicolás Piaggio.
Gol: 22' A. Fernández (FR); 43' G. González (N), 58' A. Castro (N), 61' G. Petit (N), 68' E. Mereles (N), 80' D. Herazo (N).
Amarillas: 20' R. Chagas; 57' A. Fernández (FR); 83' J. Amaro (N).
Larga fila en el ingreso de la hinchada de Nacional
Los hinchas tricolores comienzan a llegar lentamente a las inmediaciones del escenario ubicado en Rivera. La multitud, que en muchos casos adquirió su entrada este mismo miércoles a un costo de $600, está aglomerada en estos momentos a la espera de ingresar a la Tribuna Avenida Italia.
El sector de la Tribuna Raúl Evaristo Tal fue destinado para los parciales rojos.
Así fue la llegada del plantel de Nacional al estadio
Llueve desde hace tres días en el departamento y este miércoles, aunque las precipitaciones bajaron su intensidad, no ha sido la excepción.
La cancha se encuentra "totalmente bajo agua" y así lo corroboraron los futbolistas de Nacional minutos después de su llegada, que fue sobre las 18:30 horas. Al poco rato ingresaron a la cancha y fueron testigos de cómo determinadas zonas están visiblemente afectadas, incluso, con pozos que dificultan el traslado de la pelota con normalidad.
Ya llegó el plantel de Nacional al Estadio Atilio Paiva Olivera para jugar con Frontera Rivera Renegades por Copa AUF Uruguay. En el departamento, llueve desde hace tres días y el campo de juego quedó visiblemente afectado. La intendencia tomó recaudos para extraer el agua. pic.twitter.com/vpmi47GG5E— Diego Domínguez 🌐 (@Digadoma) September 25, 2024
El público comienza a ingresar al Atilio Paiva Olivera
Ante un estadio que está totalmente afectado por el agua, incluido su campo de juego —que requirió intervenciones de un camión de la barométrica—, los hinchas comienza a copar las tribunas habilitadas. Hasta primera hora de la tarde de este miércoles se habían comercializado más de 12.500 entradas.
Nacional confirmó el equipo; va con un 11 alternativo
De los futbolistas que habitualmente son titulares únicamente repiten en la oncena Gabriel Báez (lateral izquierdo) y Lucas Sanabria en la mitad de la cancha.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Frontera Rivera 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) September 25, 2024
⚽️ 16vos de Final
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