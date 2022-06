Riogas comunica a la opinión pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Lamentamos profundamente que la Asociación de Trabajadores de Riogas (ATR), el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS) y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS) estén arremetiendo, sin ningún motivo, una vez más, y desde hace 2 meses contra otra empresa del sector del gas licuado de petróleo, conocido a nivel doméstico como supergás.



Durante ese período y hasta la fecha estuvieron realizando paros, ocupaciones, piquetes, trabajo a bajo ritmo, entre otras medidas. Conforme más fríos eran los días, mayor era la agresividad de estas medidas. No existe ninguna justificación posible para el accionar de estos sindicatos, que rechazamos por irresponsable.



Tomaron nuevamente de rehén a los segmentos más vulnerables de nuestra población y a empresas para las que el gas a granel es imprescindible. Es evidente que eligieron afectar la cosecha de arroz primero y luego la de soja. También apuntaron contra otras empresas agroindustriales, industriales, comerciales y de servicios.



Impidieron incluso el abastecimiento a clientes esenciales (hospitales, escuelas, comedores, albergues, etc.).



Los voceros de los sindicatos mintieron cuando expresaron que:



- había problemas de seguridad con el proceso de envasado de garrafas, camiones y choferes. Esto es mentira, porque las garrafas son envasadas con todas las garantías de seguridad y por personal capacitado de acuerdo con la normativa. También la flota de camiones y los choferes cumplen con toda la reglamentación vigente.



- desconocían cuáles clientes de gas a granel eran esenciales. Eso es mentira, porque esos clientes están identificados en las hojas de ruta impresas que se entregan a los choferes, y aun así se negaron a abastecerlos. El sindicato pidió incluso a administrativos afiliados que adulteraran registros para omitir la mención de ‘esencial’ y ruta ‘cancelada por medidas gremiales’.



- Riogas quiso cargar sólo un camión con 200 garrafas, de la empresa fletera del funcionario despedido, y no el resto de los camiones. Esto también es mentira, el sindicato se negó a cargar el resto de los camiones, realizando un paro total de actividades.



- los camiones de supergás no podían por normativa viajar de noche. Otra mentira, que muestra la mala fe de los sindicalistas. La normativa no impide viajar de noche y desde hace décadas los camiones de todas las empresas del sector del supergás viajan de noche.



- las nueve sanciones que la empresa aplicó fueron por medidas sindicales. También es mentira y los voceros sindicales saben perfectamente bien que fueron casos de faltas disciplinarias graves que correspondía sancionar de acuerdo con el Reglamento Interno de la empresa. Riogas nunca sancionó a ningún trabajador por cuestiones sindicales.



RIOGAS cumple cabalmente con toda la normativa vigente y todos los años realiza importantes inversiones en materia de seguridad. Los referidos sindicatos lo tienen claro, pero igualmente mienten a la población.



A instancias de denuncias sindicales infundadas, recientemente funcionarios de la Inspección General del Trabajo y de la URSEA concurrieron para inspeccionar la planta de envasado y también documentación sobre los choferes, constatando que Riogas opera con todos los requerimientos de seguridad.



Riogas cumple desde hace casi medio siglo con exigentes estándares internacionales en materia de seguridad y opera con las mejores prácticas de la industria. En este sentido, todos los funcionarios contratados para desempeñar tareas en RIOGAS (funcionarios de muchos años y los nuevos incorporados) cuentan con todas las capacitaciones y entrenamiento requeridos por la normativa.



¿Por qué estos sindicatos realizaron otro conflicto este año? El nuevo e insólito pretexto de estos sindicatos, que luego decoraron con otros pretextos, es que fue porque una empresa fletera tercerizada (que nada tiene que ver con Riogas más allá de prestarle un servicio de transporte) despidió a un trabajador que amenazó gravemente a otro en más de una oportunidad, diciéndole que “el día le va a llegar”, que le iba a “romper los huesos” y a “partirle toda la cabeza”. Los mencionados sindicatos salieron en defensa del agresor, en vez de defender a la víctima, que realizó la denuncia en la Seccional de Policía 19.



Más recientemente, un delegado sindical de los que concurren al MTSS a negociar por el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), fue denunciado por amenazar de muerte a un trabajador de Riogas, por el sólo hecho de estar trabajando. Tras haber estado gritándoles ‘hijos de puta’, entre otros insultos, a los operarios que estaban trabajando en la planta de supergás operada por Riogas, este delegado sindical del SUTS, se dirigió luego a un trabajador de Riogas en particular, a quien según esta denuncia le exigió que se bajara del camión porque lo iba a matar y a pegar un tiro.



Este trabajador estaba en un camión, a la espera de poder ingresar a La Tablada para cargar gas a granel y abastecer a clientes esenciales. El camión no podía ingresar por el piquete que los sindicatos de supergás realizaron en La Tablada, y fue en esos momentos cuando este delegado sindical aprovechó para amenazarlo de muerte. El trabajador que recibió la amenaza de muerte realizó la denuncia policial en la Seccional 19.



Es un caso de violencia muy similar al que fue denunciado en la empresa Jegogas. Son prácticas violentas que están siendo utilizadas para intimidar a quienes están trabajando o tienen voluntad de hacerlo. Lo que no logran convenciendo, quieren obtenerlo mediante ocupaciones, piquetes ilegales y amenazas.



Apelamos a un cambio en la mentalidad de estos sindicatos del supergás desbordados, que anualmente con la llegada del frío imponen una serie de medidas sindicales, abusivas, desproporcionadas e ilegítimas".