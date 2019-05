Eneagrama: inteligencia emocional milenaria para las empresas de hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Vivimos en tiempos de lo instantáneo, del clic, de la selfie. El conocimiento nunca fue tan importante, pero tampoco tan perecedero. Lo que funciona y le proporciona ganancias en los negocios de hoy, mañana ya estará ultrapasado, y le traerá dolores de cabeza.

Empresas perdedoras de este siglo

La linterna que había sido auge en los celulares del año 2000, hoy no pasa de una anécdota jocosa. Nokia, quien llegó a dominar el mercado mundial telefónico, fue brutalmente devorada por no estar preparada para los cambios necesarios. Ni que hablar de Olivetti, Blockbuster, Palm o Compaq. Todas estas empresas tenían algo en común, dominaron el mercado y confiaron que el éxito sería eterno, olvidándose de los valores básicos que los habían llevado hasta esa posición.



Diez minutos de fama que perduraron

En 2009, Simón Sinek realizó una charla en TED y se volvió una celebridad en el ambiente corporativo, ya que la misma se convirtió en la tercera más vista de la historia.



Lo que verdaderamente importa

En ella, Sinek planteaba volver al origen de las cosas, a sus razones fundamentales. Rescataba la idea que las empresas más exitosas son las que tienen una conexión emocional con su propósito comercial. Acceder a este propósito, hoy en día, es privilegio de pocos; aunque, paradójicamente, encontrarlo resulta ser más simple de lo que parece. Mientras el mundo gira en torno al marketing y a la venta, los pocos que se preocupan genuinamente sobre por el porqué de las cosas, corren con gran ventaja.



Un estudio de publicado por la Universidad de Harvard plantea que la base para un alto coeficiente de inteligencia emocional es la autoconciencia: “si no comprende sus propias motivaciones y comportamientos, es casi imposible desarrollar una comprensión de los demás. La falta de autoconciencia también puede frustrar su capacidad para pensar racionalmente y aplicar capacidades técnicas”



El dilema de la capacitación

La clave está en el autoconocimiento, y la formación de funcionarios en el campo de la inteligencia emocional como punto de arranque para resultados potenciados. En ese sentido, hace más de 100 años, Henry Ford ya mencionaba: “Solo hay una cosa peor que formar colaboradores y que ellos se vayan. Es no formarlos y que ellos se queden.”

Un conocimiento milenario

Una de las herramientas de inteligencia emocional más en boga en estos momentos es conocida con el nombre de “eneagrama”. Se trata de una técnica ancestral que plantea que en el mundo solamente existen nueve tipos de personalidad.



Software psicológico

Tal como si se tratara de sistemas operativos de computadoras, el eneagrama de la personalidad postula que existen solo nueve “programas informáticos” de la mente humana. Que cada uno de nosotros poseemos un único programa desde nuestro nacimiento, ¡y que no podemos cambiarlo por más que lo intentemos! Por lo tanto, la clave estará en conocerlo en profundidad y aprender a utilizarlo, para sacarle el máximo provecho.



El eneagrama en el día a día

Una vez que conocemos nuestro “software” operacional, también podremos identificar el de las personas más cercanas que nos rodean, sean estos compañeros de trabajo o eventuales clientes. En ese sentido, el eneagrama mejorará la capacidad de oratoria, comunicación y empatía, ya que el interlocutor identificará con facilidad hacia donde está dirigida la atención del receptor.



Un poco de historia

Si bien los orígenes del eneagrama datan de más de 2500 años de antigüedad en el continente asiático, América Latina es la cuna del eneagrama moderno. Aquí han nacido los mayores exponentes a nivel mundial de esta valiosa herramienta de inteligencia emocional.

historia El eneagrama en América



Década del 50

Oscar Ichazo, el filósofo boliviano, asoció las nueve puntas del eneagrama a los nueve patrones de conducta humana. Nació así la relación entre el eneagrama milenario y los nueve tipos de personalidades.



Década del 70

Claudio Naranjo, psiquiatra chileno creador de la Gestalt-Terapia y miembro honorario de las Universidades de Harvard y Berkley, aprendió el eneagrama en los cursos de Ichazo y lo llevó a los Estados Unidos, ya con el nombre de Eneagrama de Personalidad.



Naranjo relacionó los tipos del eneagrama a las características psiquiátricas que conocía y amplió las descripciones de Ichazo, montando un sistema de tipologías.



Década del 80

El eneagrama se hizo popular en Estados Unidos, con la publicación del libro "El Eneagrama", de Helen Palmer, en 1988.



Década del 90

Aplicación del eneagrama “off the record” por la CIA y FBI, en interrogatorios criminales, así como también para predecir el comportamiento de mandatarios extranjeros.



Posterior al 2000

Boom del eneagrama en el ambiente corporativo como herramienta para la salud emocional y logro de resultados empresariales.

proyección Futuro

Cuando pensamos en el tipo de mundo que está por venir, resulta claro que el mismo dependerá en gran parte de la toma de decisión de nuestros líderes y de la dirección dada por ellos.



En una época donde hay más dinero en manos de bancos y empresas privadas que en el Banco Central de muchos países, los líderes corporativos aparecen como los mayores responsables de lo que sucede en el mundo de hoy, y de lo que sucederá en el mundo del mañana.



En ese sentido, ir hacia una sociedad mejor, más sostenible, justa, ecológica, y de gente más feliz, está en gran parte en las manos de los líderes de nuestras empresas actuales.



Eneagrama en las corporaciones

Algunas empresas que vienen utilizando el Eneagrama desde entonces son: Adobe, AT&T, Avon, Boeing, Embraer, e-Bay, General Motors, Alitalia Airlines, KLM Airlines, Hewlett Packard, Toyota, Procter & Gamble, Reebok, Motorola, Prudential Insurance, Sony, Coca Cola (Mexico), Young & Rubicam, Aventis, Banco Itaú (Brasil) y Conoco-Philips.



¿Para qué sirve todo eso?

Al entender cuál es su tipo y descubrir cómo explotar sus puntos fuertes y perfeccionar sus puntos débiles, usted tendrá en manos una poderosa conciencia personal, capaz de transformar su realidad a través de acciones.

El eneagrama es un mapa y un sistema de desarrollo personal y organizacional que describe nueve tipos de personalidades, cada una con sus tendencias mentales, emocionales e instintivas.



Además de señalar probables comportamientos para cada uno de estos tipos, su riqueza está en el hecho de ser mucho más que una tipología de personalidades. Describe las motivaciones detrás de las acciones, las creencias y las estrategias detrás de las decisiones, además de las rutas más eficientes de crecimiento y expansión para cada uno de los tipos. Es un mapa y una estrategia de madurez, desarrollo y diversidad.

¿Cuál es la aplicación del Eneagrama?

El eneagrama se utiliza, junto con otras técnicas, para la gestión emocional y el desarrollo humano. Antes de pensar que esto puede ser algún tipo de "autoayuda" innecesaria, sepa que el eneagrama genera resultados que pueden ser medidos, incluso, en números.



Pero… ¿cómo es posible?

El mapa del eneagrama describe las nueve emociones humanas, cada una de ellas relacionada con un patrón específico de comportamiento.



De esta forma, permite que las personas se vuelvan más conscientes de sus emociones, sus patrones de actuación, sus elementos motivadores y desmotivadores. Tal conocimiento abre la autoconsciencia y permite explotar al máximo los potenciales personales y profesionales individuales.



En otras palabras, esta herramienta trae consciencia de los patrones de comportamiento, ofreciendo alternativas para que la persona y, por ende, su institución, puedan desarrollarse a través del autoconocimiento.

Resulta extremadamente útil para los gerentes, supervisores y cualquier profesional involucrado en la gestión de equipos, pues posibilita el conocimiento y el aprovechamiento eficaz de cada talento.

En el Río de la Plata se encuentran algunos de los programas de capacitación de alta gerencia más reconocidos del continente, basados, en su totalidad, el eneagrama. Enfoque eneagrama www.eneagrama.uy es una de las principales franquicias en la materia, siendo posible acceder a sus entrenamientos en diversas ciudades y en distintos formatos que van desde cursos intensivos de tres días, a programas de dos meses de duración.

¿Cuál es la metodología que aplica Enfoque Eneagrama?

A través de una metodología experiencial y divertida de autodiagnóstico, se inicia un proceso de sensibilización cultural para el reconocimiento y la conciencia de los propios patrones –positivos y desafiadores—. También para la aceptación y la incorporación de las diferencias. El objetivo no es sólo conocer la personalidad del participante y la de los demás, sino expandirse y desarrollarse más allá de ella, incorporando características positivas de los demás tipos para mejorar su liderazgo.



Identificadas las necesidades reales del negocio, la cultura y el momento de la organización, el sistema puede tomar una serie de aplicaciones diferentes. Liderazgo, comunicación, formación de equipos de alto rendimiento, mejora de la inteligencia emocional, coaching, gestión de conflictos, feedback, toma de decisiones, ventas, negociación, entre otras.



Diversas metodologías de desarrollo organizacional son entonces integradas y personalizadas según los diferentes tipos de personalidad del eneagrama. Los resultados, como han reportado algunas organizaciones, brindan un profundo desarrollo y un efecto contagioso. Un entusiasmo que se lleva más allá de la empresa, llegando a las casas y las familias de los líderes. Hay una premisa que se viene validando en cada entrenamiento que realizan: “Una vez que se conoce el Eneagrama, ya no puede dejar de hablar de él”.



En ese sentido, la revista Newsweek publicó un artículo en el que señala el “boom” que vive el eneagrama desde la década de los 90. En la Universidad de Stanford “la clase demostró ser tan popular” que amplía sus cupos anualmente. A su vez, el Departamento de Psiquiatría de esa misma Universidad viene realizando conferencias sobre el tema en Palo Alto California –cuna del desarrollo tecnológico moderno— a las que ya asistieron más de 1400 participantes de todo el mundo.



Menciona la misma publicación que la aplicación del eneagrama es tan amplia que incluso la CIA lo utiliza para ayudar a sus agentes a entender el comportamiento individual de los líderes mundiales, y que incluso el Vaticano ha contratado un seminario de eneagrama para sus potenciar los estudios impartidos a sus clérigos.