Mirada clínica: El ABC de lo que debemos y no hacer cuando nos quemamos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo mejor que se puede hacer por una quemadura es evitarla. No avivar fuego con combustibles, manipular líquidos calientes con cuidado, y prestar muy especial atención cuando haya niños cerca de una fuente de calor.

Pero en caso de que suceda, estos son mis consejos.

¿Qué tenemos que hacer ante una quemadura?

* Mantener la calma.



* Colocar la zona quemada bajo agua corriente fresca. Eso detiene el proceso y alivia el dolor.



* Retirar la ropa y joyas. Si alguna parte está pegada, no tironear, y dejarla. Mojar igual, aunque la ropa no salga.



* Si es necesario, llamar a emergencia



* Si hay flictenas (ampollas) no romperlas y consultar.



* Se pueden colocar ungüentos o cremas reparadoras.

​

* Si se trata de un niño pequeño y ante la desesperación lo mojaron mucho, se puede envolver en sábanas mientras llega la asistencia. Grandes superficies quemadas pueden causar hipotermia

¿Qué hacer o evitar ante una quemadura?

¿Qué no debemos hacer?



* Aplicar remedios caseros, comida, plantas, o productos que no estén diseñados para aplicar en la piel (por ejemplo pasta de dientes).



* Colocar hielo o agua muy fría. Puede causar otras lesiones, o hipotermia.

* Colocar alcohol o agua oxigenada.



* Usar algodón para cubrir la quemadura. La pelusa se pega y duele retirarla.



* Aplicar pomadas, cremas con antibióticos o corticoides sin indicación médica.



* Perder la calma. La persona que se quemó (o nosotros mismos si estamos solos) necesita de nuestra ayuda.

¿Qué hacer o evitar ante una quemadura?

¿Qué incluir en el botiquín para estar preparados?



* Gasas envaselinadas



* Vendas de gasa (nunca usar algodón)



* Vaselina, ungüentos o cremas reparadoras



* Analgésicos de venta libre.



* El Suero fisiológico es útil pero será necesaria mucha cantidad, por eso es mejor el agua corriente.



* Los productos con propóleo o derivados de abejas pueden desencadenar reacciones alérgicas. Usar con precaución.

Guardá esta nota para tenerla a mano. Ojalá no lo tengas que usar.