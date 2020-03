Cinco libros para empezar si querés entender el feminismo

Esta es mi lista. No tiene que ser la tuya. Seguro te parece que faltan libros, seguro te parece que alguno sobra. Tampoco están en orden cronológico, sino en el orden arbitrario del que arma una lista de recomendaciones. La idea es que te sirva para empezar, si tenés ganas, a bucear en el mundo de la teoría feminista, de los feminismos, porque lejos están de ser uno solo.

Ojalá te sirva, como a mi me sirvieron -y me siguen sirviendo- las recomendaciones y los piques de otras mujeres. Si sos varón, también te los recomiendo.

Teoría King Kong

Virginie Despentes

Es un libro duro. Como su autora, no es complaciente, ni le importa un comino que sus lectores se sientan cómodos mientras lo atraviesan. “Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande”, dice la francesa. Pero Despentes sabe que eso es en gran parte ser feminista, resultar incómoda para los que nos rodean. Poner en duda la forma en la que las cosas funcionaron durante décadas.