La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst será directora creativa de la marca de lujo Chloé

La uruguaya Gabriela Hearst (44) juega en las grandes ligas hace rato, pero ahora estará a la cabeza de Chloé, una "maison" francesa de lujo.



Tras la salida de la francesa Natacha Ramsay-Levi, la diseñadora uruguaya estará en un puesto que reconoce su talento y ha sido ocupado por grandes nombres del mundo de la moda, entre ellos Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo o Clare Waight Keller.

"Estoy agradecida por esta oportunidad en una marca tan querida como Chloé. Me siento honrada de poder trabajar con el equipo de Chloé para poner en práctica esta hermosa visión de manera creativa y responsable", sentenció Hearst en el comunicado donde se confirmó su nombramiento.

En tanto, el director ejecutivo, Riccardo Bellini, responsable de su elección, le dio la bienvenida y elogió su "vibrante y creativa energía" y su "exquisito sentido de la calidad y la artesanía".

"Su poderosa visión de una moda más responsable abraza los valores y el sentido del compromiso actual de la mujer de Chloé", dijo Bellini, que puso un gran énfasis en el giro sostenible que quieren dar a la marca.



La primera colección de Hearst en Chloé se presentará en marzo de 2021, durante la Semana de la Moda de París.

Hearst seguirá al frente de la marca que lleva su nombre y con la que conquistó un lugar en la industria de la moda mundial. La uruguaya estrenó en octubre en la pasarela parisina con su colección de primavera-verano 2021 "Sueños de madres y abuelas", que presentó en el claustro de la Escuela de Bellas Artes de la capital francesa, acompañada por la voz en directo del cantante español Leiva, a quien le une una estrecha amistad.

Hearst, que creció en una casa de Santa Isabel en Paysandú rodeada de caballos y ovejas en el que el lujo significaba crear productos artesanos concebidos para durar, lanzó su marca en Nueva York en 2015 y sigue cumpliendo ese principio familiar.



La creadora siempre ha hecho gala de sus convicciones ecologistas, que ha defendido además en colaboraciones con organizaciones locales y regionales por la defensa del medioambiente.

Uno de sus principios es asociar sus creaciones a un estilo sobrio y elegante que no sigue tendencias, con prendas elaboradas de manera artesanal. El colofón de esta idea quedó reflejado en octubre cuando presentó en París una colección íntegramente hecha a mano.



"Lo que realmente me gusta es tratar de crear ropa que podrás llevar el resto de tu vida. Mi madre tenía muy poca ropa pero estaba muy bien hecha", dijo Hearst.



"Siempre lo que diseñé es atemporal. No importa que el precio, siempre diseñé piezas para que te queden el resto de tu vida. No quería que dijeran esto es del año tal. Quiero diseñar artículos, que te los pongas y puedas dictar la historia, que sean atemporales", dijo a Eme en una entrevista con Mariana Malek, publicada en octubre de 2018.



Hearst reemplaza al frente de Chloé a Ramsay-Levi, muy conocida en los círculos parisinos de la moda tras su anterior paso por Balenciaga y Louis Vuitton. La diseñadora ingresó a Chloé en 2017 y la dirigió hasta el pasado jueves, cuando anunció su dimisión.

Un camino con "muchísimo trabajo" —¿Cómo ha sido el camino desde sus comienzos hasta el presente?, le consultó Mariana Malek en una entrevista que Hearst le dio a Eme en 2018.

—Lo puedo resumir en pocas palabras y es “muchísimo trabajo”. Cuando opta por el camino creativo hay que saber que lleva tiempo. Lo que aparentemente es algo reciente, tiene una construcción de más de 15 años. Mi idea y visión se refinan y siempre siento que recién estoy empezando y que me falta muchísimo. No sé si alguna vez en mi vida sentiré que ya llegué. Eso no quiere decir que no esté satisfecha y orgullosa del trabajo que hacemos mi equipo y yo, pero siempre me parece que estoy en la primeras instancias y mi compromiso, es hacer un trabajo lo mejor que puedo para servir a mis clientes. La diferencia que tengo con un artista es que él 100% está comprometido con su expresión; yo estoy comprometida con mis clientes. Eso no significa que no quiera ser cada vez mejor en lo que hago, porque eso me tiene siempre muy centrada.

