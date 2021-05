Harry mostrará por primera vez imágenes del funeral de su madre en un documental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No cabe duda que uno de los momentos más complicados para la familia real del Reino Unido fue la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997, situación que los colocó en una posición muy difícil, ya que Lady Di, como también era conocida, no solamente gozaba del cariño y el respeto de los británicos, sino prácticamente de todo mundo que sufrió la irreparable pérdida de la princesa.

Sin embargo, la humanidad vio desde la televisión el último adiós a una de las mujeres más famosas de la historia mientras sus hijos, su exesposo, su exsuegro y su hermano caminaban atrás de su féretro. Ahora, es el príncipe Harry, el segundo de los dos hijos que procrearon Diana y Carlos de Gales quien contará su versión de cómo vivió este episodio tan doloroso que él y que ha calificado como: “algo que no se le debería pedir a nadie”.

Esto se abordará en la nueva serie documental titulada “The Me You Can’t See”, un proyecto dirigido por el duque de Sussex y Oprah Winfrey, la cual se estrenará el próximo viernes 21 de mayo a través de Apple TV+, y en el cual se presentarán fuertes historias sobre la salud mental y el bienestar emocional de diferentes personalidades de Hollywood.

“Alrededor de todo el mundo hay gente con algún tipo de dolor mental, psicológico, emocional”, comienza diciendo Oprah en el tráiler oficial de este proyecto que se liberó este lunes, mientras que el príncipe Harry le contesta: “¿Qué palabras has escuchado acerca de la salud mental? Loca”, dejando claro que las etiquetas no abonan al momento de compartir las emociones.

Dentro de las participantes de esta serie están la cantante Lady Gaga, la ocho veces nominada al Oscar, Glenn Close, los jugadores de la NBA, DeMar DeRozan y Langston Galloway, entre otros. Pero una de las escenas que más impactaron fueron las que se presentaron del funeral de la princesa Diana en donde aparece Harry, de apenas 12 años, detrás del ataúd de su mamá mientras una de las expertas dice: “Tratar a las personas con dignidad es el primer acto”.

Cabe recordar que en 2017, durante una entrevista que ofreció a Newsweek, el príncipe Harry declaró: “Mi madre acababa de morir y tuve que caminar por un largo trayecto detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas viéndome, mientras millones más lo hacían en televisión. No pienso que a ningún niño se le deba pedir eso, bajo ninguna circunstancia. Pienso que eso no pasaría en la actualidad".

Sobre ese episodio que marcó el funeral de la princesa Diana, Anji Hunter, el director de relaciones del gobierno del entonces primer ministro Tony Blair, confesó que ellos estaban hablando de la participación del príncipe William de 15 años y de Harry en la procesión, pero fue el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien se dijo angustiado por esta decisión, tomando la iniciativa de apoyar a sus nietos caminando atrás del féretro de la princesa Diana.