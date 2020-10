La exigencia de Angelina Jolie para que Brad Pitt vea a sus hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La separación de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido larga y tortuosa para ambos con todo y sus hijos de por medio, y fue tal el drama y la filtración de información a la prensa que las estrellas de Hollywood tuvieron que contratar a un juez privado para que siguiera con su proceso de divorcio.



Tras cuatro años de constantes pleitos, el actor se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pues aunque se desconoce el grado de compromiso que tiene con la mujer, es la primera vez que se deja ver acompañado. La modelo Nicole Poturalski, quien está casada con un hombre de nombre Roland y con quien tiene un matrimonio abierto, es la nueva novia de Brad.



Y ahora que el tiempo ha pasado y que los nuevos novios regresaron de Europa a Estados Unidos, Angelina Jolie puso una condición al actor para que vea a sus hijos Shiloh, Knox, Vivienne, Zahara, Pax y Maddox: pasar 14 días aislado para asegurarse que no está enfermo de Covid-19.



Una fuente a la revista "US Weekly" confesó: "No quería arriesgarse a que los niños se contagiaran". Ante eso, Brad habría ofrecido a Angelina realizarse varias pruebas para adelantar el encuentro con sus hijos pero su ofrecimiento fue rechazado pro su ex. Así que no le quedó más remedio que permanecer en cuarentena hasta que, por fin, pudo verlos.