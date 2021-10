Apunte de cata: Balance y elegancia son las claves del Balasto de Bodega Garzón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como ya es usual, en cada primavera y desde hace cuatro años, Bodega Garzón presentó en sociedad el Balasto, su tinto icónico. Su nombre hace honor al suelo de granito meteorizado, en donde crecen sus uvas.

En medio de una agenda mundial que incluye distintas acciones, en Uruguay se organizó una cata vertical de sus cuatro añadas. La primera de 2015 y la última de 2018. Este tipo de degustación permite comparar la evolución de un gran vino y constatar cómo mejora a lo largo del tiempo. Los invitados de la prensa especializada compartimos un almuerzo, maridado con el Balasto de la añada que cada uno elegía.

El Balasto es un vino de corte, como suelen ser los grandes tintos del mundo que se elaboran para vivir una experiencia más allá de la copa. Vinos que conjugan equilibrio, robustez y elegancia. Que deben disfrutarse cuando se lanzan al mercado y también perdurar en el tiempo. Este 2018 lo componen cinco variedades: 40% Tannat, 34% Cabernet Franc, 18% Petit Verdot, 5% Merlot y 3% Marselan.

Vale remarcar que es uno de los Grands Vins du Monde, los exclusivos que se comercializan en la Place de Bordeaux. Allí opera la red de distribución de vinos finos, más antigua y más competente del mundo. Es la que ofrece una oportunidad sin igual, para que los privilegiados productores que la integran, logren posicionar a sus marcas entre las mejores del planeta.

No es fácil elaborar un tinto de esta categoría y Germán Bruzzone – enólogo residente en Bodega Garzón – así lo señaló: “Venía de la escuela que enseñaba a enfatizar mucho cada paso del proceso, pero me tuve que deconstruir. O sea, cosechar un poco antes, dejar que el tanque fermente sin estarlo controlando a cada rato. En resumen, invadir menos el proceso y tener confianza en que la calidad de las uvas va a triunfar. Por tanto es algo paradójico porque haciendo menos hacemos más. Igual nos pasó con la crianza en roble, que la fuimos modificando en las últimas añadas, para quitarle protagonismo y cedérselo a la fruta”.

En su calidad de Managing Director, Christian Wylie, encabezó la larga mesa de 18 participantes. "Sabíamos que el Balasto era un gran vino, merecedor de tener un lugar en la prestigiosa Place de Bordeaux, pero también dudábamos de ir a presentarlo, porque es muy severo el examen a que te someten sus integrantes", relató. "Y les cuento cómo recibimos el empujón final; el que nos decidió. Fue durante la visita del reconocido periodista americano James Suckling. Vino en forma relámpago desde Buenos Aires, estuvo apenas tres horas y después de haber probado nuestros vinos, le dijo a nuestro jefe, don Alejandro Bulgheroni: Ustedes aquí, sólo deberían hacer Balasto y todos soltamos la risa. A partir de esta afirmación tan tajante se acabaron nuestras dudas. Es que el consejo venía de un experto que no para de recorrer el mundo del vino, cualquiera sea su continente”, finalizó.



El Ing. Agr. Eduardo Felix, responsable de los viñedos también participó del encuentro. "Nuestra filosofía siempre radica en expresar el lugar de la mejor forma posible y eso no se puede hacer desde el inicio. Porque las plantas evolucionan extendiendo sus raíces hacia lo profundo y según la parcela en la que estén ubicadas, van encontrando distintos sustratos con diferentes componentes, lo que al final se expresa en la fruta que producen. O sea, estamos probando cuatro añadas y les puedo asegurar que como equipo, con cada una fuimos conociendo mejor las particularidades de este terruño”, explicó sobre su tarea.



No sólo estar a la venta en la Place de Bordeaux es el mérito de Balasto, también ha sido reconocido como el Mejor Vino de Uruguay por la Guía Descorchados con 97 puntos. Así como los periodistas Tim Atkinn y James Suckling le han otorgado ese mismo puntaje y la revista Wine & Spirits lo ubica en su lista anual de los Top 100.



Bueno es contar con un representante de esta categoría, que ayuda mucho a posicionar a Uruguay, en los anaqueles de las mejores tiendas del mundo.

CONOCÉ A NUESTRO COLUMNISTA

Eduardo Lanza

Es Ingeniero químico y experto en vinos. Su pasión lo ha llevado a visitar terruños, descubrir cepas y probar las más variadas etiquetas.

Es fundador de la Sociedad de Catadores. Escribe y enseña con el mismo placer que degusta un vino desde hace más de 20 años

Podés leer otras notas de Eduardo Lanza acá.