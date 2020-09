¿Qué tanto sexo está bien en una relación? Expertos responden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la actualidad, las parejas tienen menos sexo que hace 20 años, de acuerdo con un estudio de la Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales de Reino Unido, realizada en el 2019.

Kaye Wellings, líder de la investigación, afirmó que el ritmo de la vida moderna es una de las principales causas de la disminución de relaciones sexuales.



Con respecto a este tema surge la pregunta: ¿cuánto sexo debería tener una pareja en promedio? y, para intentar responderla, varios expertos le dieron su punto de vista a EL TIEMPO.

¿Hay una cantidad adecuada de sexo?



Hablar sobre qué tanto sexo debería tener una pareja no se debe limitar a las estadísticas. “No hay una respuesta, no hay un estándar, pero para ser considerada una pareja sexualmente activa se debe tener sexo de calidad una vez a la semana, es decir que las dos personas disfruten de la actividad”, dice el presidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual (Acsex), Fernando Rosero.

Por su parte, Helena Salgado, psicóloga de la Universidad de Nueva York (NYU) y fundadora del proyecto sobre sexualidad 'La boca mojada', hace énfasis en la necesidad de dejar de reducir la sexualidad a los genitales.



"No podemos dejar de lado el resto de cosas que componen la sexualidad, como por ejemplo: la identidad, la autoeficacia, el autoconcepto y la identidad de género”, afirmó Salgado.



De igual forma, recalcó que no debería existir una frecuencia estipulada para tener relaciones, “pues cada pareja acomoda sus valores y sus creencias a la práctica”.



En ese orden de ideas, la experta consideró que las parejas deben buscar un espacio (por lo menos 20 minutos una vez a la semana) para conectarse a profundidad.



“La intimidad no solamente se crea en la cama, entonces es clave buscar espacios para abrazarse, acariciarse y arruncharse. Esto puede ser tremendamente efectivo para mantener el lazo que se ha construido entre los dos; incluso mucho más que el propio sexo”, sostuvo

¿Entre más larga la relación, menos sexo?



De acuerdo con Alejandro Díaz, médico ginecobstetra, sexólogo clínico y terapeuta de parejas, después de que dos personas pasan el umbral de los dos años de relación comienzan a disminuir la frecuencia de sus encuentros sexuales a una vez por semana.



“El tiempo que lleva la pareja es importante, comienza la generación de roles, comienzan los roles de la casa, cada quien asume diferentes responsabilidades y también pueden llegar hijos”, manifestó Díaz, quien también es miembro de Acsex.



Los tres especialistas consideran que el tiempo de la relación es un factor importante, pero no el único que determina la frecuencia del sexo en la pareja.



Fernando Rosero aseguró que los estudios muestran que “si una pareja, al principio, tenía 100 relaciones, a los 5 años tendrá 80. Sin embargo, eso depende de varios factores, como la actividad física, la vinculación de la pareja y la comunicación en la relación”.



En este punto, la psicóloga Salgado concordó con que los encuentros sexuales son más frecuentes al inicio de la relación, pero eso no significa que el erotismo tenga que disminuir.



“Al principio de la relación, normalmente, se puede llegar a sentir más deseo, pues nuestro organismo libera serotonina y dopamina al verse enfrentado con algo nuevo. Es como comerse un helado. El principio del helado es más satisfactorio, y ya cuando hemos probado varios bocados no es lo mismo”.

La edad, un factor determinante



La edad en la que más deseo sexual existe es en la pubertad o juventud, ya que en esas edades hay mayor posibilidad de reproducción. En el caso de los hombres los niveles de testosterona tienen sus picos más altos en la etapa de los 20 y a los 35 años comienzan a reducirse, en consecuencia se puede reducir la frecuencia con la que se tiene sexo. “No es la edad en sí misma lo que causa el problema, sino los problemas de salud que se vuelven más comunes con la edad”, añadió Salgado.



Para las mujeres, la disminución del deseo comienza aproximadamente a los 40 años debido a la menopausia, afirmó el sexólogo Díaz, quien además expresó que, “en ocasiones, las parejas llegan a tener una o dos relaciones cada mes después de esta edad”.



No obstante, hay que tener en cuenta que la edad no es un impedimento para seguir disfrutando de una vida sexual activa, y las parejas siempre pueden reinventarse para mantener ‘la chispa’ encendida.

Hay que ponerse creativos



Partiendo del punto de que la sexualidad no está limitada por la penetración, las opciones para mantener o incrementar el erotismo con la pareja van a depender de la creatividad y ganas de explorar de cada uno.



Según el sexólogo Díaz, “se deben buscar las herramientas para conocer nuevas cosas, por ejemplo, el 'sexting' o el erotismo en la vida cotidiana, porque muchas veces en los roles de padre, de madre, etcétera, se pierde la chispa, ya no hay esas sorpresas que se daban entre sí”.

El consentimiento es ley



Cuando en la relación hay alguien que quiere más sexo que la otra persona es necesario llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades y deseos por igual. En este punto, los expertos consideran que la clave está en la comunicación y en tener presente que el sexo no debe ser una obligación para nadie.



"Lo más importante es nunca hacer nada a la fuerza, ni en la vida ni en el sexo. No hay que estar 'arrecho' todo el tiempo, es normal que la libido fluctúe. Para mi tener conversaciones es clave en estas situaciones (...) Si estás con la persona correcta entenderá", resaltó la experta Salgado



Asimismo, la psicóloga Manuela Rozo, creadora de la cuenta de Instagram especializada en atención psicológica, Brainy, señaló que cuando una de las personas quiere más sexo que la otra en la relación, lo principal es evitar presionar a la pareja.



Además, Rozo hizo énfasis en la importancia de establecer acuerdos que funcionen para ambos y ser empáticos con los sentimientos y pensamientos del otro.

Sin comunicación no hay nada



Para los expertos la comunicación debe ser la base de la relación, pues a través de esta se fortalecen los vínculos en la pareja y se construyen los acuerdos para un disfrute sexual pleno y mutuo.



Al respecto, el sexólogo Díaz comentó: "Más que estar buscando números es estimular que haya mejor comunicación y ampliar la oferta sexual, en cuanto a pensamientos eróticos, caricias, conversaciones y pasar tiempo juntos. No es solo el número de veces que tengan sexo a la semana lo que determina la calidad, sino la comunicación y sentirse importante para la otra persona".



Se debe tener en cuenta que una relación estable no puede basarse solamente en el sexo, ya que "en el momento en el que se generen dificultades no se tendrán las estrategias para arreglarlas, por lo que se podría llegar a generar una distancia física y/o emocional en la pareja", complementó Rozo.



Sin embargo, llegar al otro extremo en el que los encuentros sexuales son casi nulos también genera un problema, pues, de acuerdo con el presidente de la Acsex, Fernando Rosero, cuando se observan a profundidad los casos en los que no hay suficiente actividad sexual, se puede deducir que hay alguna problemática o dificultad en la relación.



"Por lo tanto, lo ideal para una buena relación de pareja sería encontrar el equilibrio entre sexo, comunicación, respeto, autonomía, tiempo de calidad y trabajo en equipo", concluyó la psicóloga Rozo.