¿Cómo son los nacidos bajo el signo de Sagitario? ¿Cuáles son sus características?

Sagitario, ¡el signo ingenuo que se las cree todas! Este es el signo más ingenuo, crédulo, espontáneo, directo, avasallante, muchas veces gritón y demasiado optimista que hay en el zodiaco.



Son brutos en su hablar sin pensar, muy justos en su sentido de igualdad y hacen que la vida sea más disfrutable, mucho más sana (los nacidos en Sagitario piensan que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos).

Son personas confiables. Hablan mucho, pero callan mucho también, aunque las demás personas piensen todo lo contrario. Ellos "dan" y muchísimas veces no reciben ni la cuarta parte de lo que "dieron", pero no les importa. Gracias a su optimismo y sus ganas de vivir, tener un "centauro" en casa hace que todo gire torno a él. En ocasiones puede agobiar porque su energía es intensa, pero si se va de vacaciones a los dos días ya lo extrañás y lo necesitás más que a otros signos porque su buena onda y disposición es tan fuerte que no puede evitarse nunca.



Durante los últimos años Sagitario "rema contra la corriente" y todavía le quedan unos meses más de agotamiento. Sin embargo, gracias a que son tan positivos, logran disfrutar y vivir a pleno, como ningún otro signo del zodiaco.

Aries, Leo, Acuario y Libra son sus mejores amigos y saben escucharlos muchísimo. Muchas veces necesitan a Tauro, Virgo y Capricornio para que los bajen a tierra firme y no sigan creyendo en todo. Piscis y Escorpio les brindan la sensibilidad que ellos a veces no tienen y eso les da mucha alegría. Géminis es tan cambiante y según "como lo agarren" pueden tener una gran amistad y por momentos sentirse muy vacíos con su compañía. Aunque son opuestos, si logran complementarse pueden durar mucho tiempo juntos. Cáncer los enloquece y a ellos les encanta la originalidad del cangrejo. Con su mismo signo pueden viajar eternamente pero no convivir porque juntos, compiten demasiado.



Tener un Sagitario en casa es agotador y avasallante, pero si aprenden a entender que "son así", la energía y positividad de este signo hará que siempre brilles porque ellos hacen brillar a quienes los rodean.

Sufren muchísimo ante la mentira. El engaño es una de las peores cosas se le puede hacer a un Sagitario porque su franca y honesta identidad hace que siempre crean que nadie jamás les mentirá y cuando esto ocurre, no se reponen rápidamente.

Para un astrólogo es muy fácil y muy difícil hablar de su propio signo. Cuando empecé a estudiar astrología, leía poco sobre Sagitario, quizás porque no quería saber realmente los defectos que debía asumir y prefería leer los defectos de los "otros". Sin embargo, me llegó el momento de identificar y asumir mis virtudes y mis defectos (para superarlos).



Me encanta ser de Sagitario aunque en estos años no nos ha ido bien. Sin embargo, la fe que tenemos en nuestro interior es tan grande que hace que nunca estemos solos, que tengamos muchísimos amigos y que esas personas nos quieran de verdad. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? En esto soy la mujer más feliz del mundo. ¡Arriba Sagitario! Sigan pensando en positivo porque dentro de unos meses más, los planetas vendrán en nuestro favor. Ya falta menos.