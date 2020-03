¿Qué recomienda leer la consultora en marketing, Raquel Oberlander?

La disrupción digital obliga cada vez más a las empresas a pensar en cómo reinventarse. Sobre esa necesidad versa Digital Vortex: cómo las empresas tradicionales pueden competir con las más disruptivas, de los autores Michael Wade, Jeff Loucks, James Macaulay y Andy Noronha.

El título es imperdible para todo empresario que quiera entender «cómo al mismo tiempo que sigue generando revenue de su modelo de negocio actual tiene que ir creando uno nuevo» alineado a la era digital, explicó la consultora, docente y speaker en marketing, comunicación y transformación digital Raquel Oberlander. Uno de los aportes de este libro está en plantear la adaptación pensando en empresas ya consolidadas, que tienen una estructura.

En el libro, los autores plantean el concepto de «vórtice digital»: «la fuerza que irrevocablemente atrae a las industrias hacia su centro digital, donde los modelos de negocio, ofertas y cadenas de valor se digitalizarán hasta sus últimas consecuencias. Su flujo rotatorio revuelve lo físico con lo digital dando lugar a elementos que al combinarse, crean nuevas disrupciones y desdibujan los límites entre industrias», dijo Oberlander. Según esta visión, sin importar de dónde venga la disrupción (dentro o fuera) existe una inercia «imparable» que lleva al vórtice digital.

Los "vampiros de valor" son los disruptores que combinan el el valor de costo, de experiencia y de plataforma "con tal agresividad que resulta demoledor para las empresas tradicionales"

En este escenario existen tres modelos de negocio: el «valor de costo», el «valor de la experiencia» y el «valor de la plataforma» (referido al acceso a los datos y al intercambio con otros). En ese sentido, el libro señala la aparición de «vampiros de valor»: disruptores que «combinan los tres valores con tal agresividad que resulta demoledor para las empresas tradicionales».

Oberlander compara la actitud ante la disrupción con la que surge ante el coronavirus. Los empresarios suelen creer que el vórtice digital afectará más a otras industrias que a la suya, la misma percepción de las personas frente a la pandemia. Eso lleva a una toma de decisiones «más laxa», explicó. A su vez, el libro plantea estrategias ante la disrupción y para que una empresa sea más «ágil» en el plano digital.

Las próximas lecturas de la experta incluyen una lista de 20 títulos, con temas como content marketing y UX writing.

Preferencias de lectura

¿Género o escritor favorito?

Leo muchísimos libros de negocios, marketing, psicología y biografías. Algunos autores significativos en el último tiempo son Jay Baer, Jonah Berger, Dan Ariely, Irvin Yalom, Robert Cialdini.

¿Cuántos libros lee al año?

Completos unos 50 o 60, y sin terminar el triple.

¿Mejor momento para leer?

De noche y en vacaciones.

¿Presta sus libros?

Sí, mucho. Con mi amiga Guillermina Cabrera nos juntamos cada tanto y hacemos intercambio, sin saber qué va a traer la otra. Nos aparecemos con una pila de libros cada una.

¿En qué ocasiones regala libros?

Cumpleaños y ahora como autora (El AVC del marketing digital) a muchos emprendedores.

¿Formato e-book o impreso?

Hoy 90% en Kindle.

¿Hace anotaciones o subraya?

Subrayo y luego me hago una ficha de los libros que más me nutren.

¿Una librería en el exterior?

El año pasado conocí en Porto la Livraria Lello, donde se inspiró J.K. Rowling, y me hubiera quedado a vivir.

¿Un libro con final inesperado?

Este verano leí las biografías de Michelle Obama, Donna Karan y Demi Moore, y al leerlas te das cuenta lo semejantes que somos los seres humanos aunque nuestras vidas sean diferentes.

¿Libro favorito de la infancia?

Mi planta de naranja lima, de Mauro de Vasconcelos.