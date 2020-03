¿Qué libro recomienda leer Andrés Cerisola, Inversor y presidente de Endeavor Uruguay?

Perfil lector

¿Escritor favorito?

En negocios, Clayton Christensen; ficción: Ken Follet y, en historia, Paul Johnson y Joseph Ellis.



¿Cuántos libros lee al año?

Probablemente 20 (más otros que tomo, pero dejo) y sin contar que releo muchos.



¿Mejor momento para leer?

Hoy fines de semana. Cuando me retiré de Ferrere mi propósito era dedicar dos horas cada mañana a leer. No lo he podido cumplir.



¿Presta tus libros?

Cuando son físicos, sí.



¿En qué ocasiones regala libros?

Muchos en cumpleaños. A veces sin ningún motivo si pienso que es relevante para alguien.



¿Formato e-book o impreso?

Ambos, pero hoy la gran mayoría de mis libros son digitales, lo que me ayuda mucho en viajes.



¿Hace anotaciones o subraya?

Mucho. Inclusive en ficción. Y releo mucho los subrayados a medida que leo o años después. En mi época de universitario escribía notas en los márgenes que en algunos casos «dialogaban» con los autores, a veces apoyando una afirmación o interpretación y otras al límite del insulto cuando discrepaba con la posición del profesor. Siempre me molestó que se esperara de los estudiantes que solo «aprendieran» y repitieran los libros de texto.



¿Una librería en el exterior?

Barnes & Noble de la 5ª Avenida y la 46. O, para historia, The Coop, de Harvard Square.



¿Un libro con un final inesperado?

Casi toda buena ficción. No soy de los que presumen adivinar los finales.



¿La película más fiel a un libro?

El nombre de la rosa, de Umberto Eco.