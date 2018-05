La historia de la golosina casera que vale millones e inspira a emprender

Mónica Hertz siempre tuvo buena mano para la cocina. Lo que no sabía cuando se decidió a emprender es que una de sus creaciones se convertiría en un éxito cotizado en millones. El Chocoarroz —un alfajor de arroz de sabor chocolate— se volvió un hit comercial que atrajo al gigante Molinos Río de la Plata. En 2011, la compañía pagó US$ 15 millones para quedarse con el Chocoarroz.

De cómo una pyme nacida en la cocina de su casa se convirtió en un negocio millonario, habló Hertz en el cierre del programa Emprendemos Juntas, de Endeavor y Coca-Cola, el jueves 19 en el Teatro Alianza.

La historia del Chocoarroz surge en 1995, cuando la familia Grodzki-Hertz buscaba una segunda fuente de ingresos en el hogar. Empero, la decisión de lanzarse como emprendedora —a sus 38 años— fue algo inesperada: Hertz fue a comprar productos dietéticos para preparar tortas para un cumpleaños y el dueño del local le pidió para probar sus postres. Como le gustaron mucho, le propuso vender sus elaboraciones en la tienda. Ese fue solo el inicio; con el tiempo, la emprendedora expandió su red comercial, desarrolló una línea de postres y comidas (Deli Light), y fruto de este crecimiento, llegó a montar una planta de 600 m2.

Aunque la historia parezca obra de la fortuna, para Hertz la suerte es en realidad «el encuentro entre la preparación y la oportunidad».

Como a todo emprendedor, le tocó enfrentar adversidades, sobre todo a nivel personal (el fallecimiento de una hermana y una isquemia cerebral) que le enseñaron a levantarse y a «ser constante», una virtud indispensable para impulsar un negocio, sostuvo. Esas lecciones le dejaron como aprendizaje la necesidad de delegar. «Hasta entonces lo que hacía era buscar ‘manos izquierdas’, porque creía que no había alguien mejor que yo», confesó Hertz. No obstante, si bien «podés delegar ciertas cosas, hay un ojo que es del líder y es intransferible», aclaró tras el evento al dialogar con El Empresario. Tras ese cambio, se enfocó en trabajar en aquello que le apasionaba del negocio: crear productos.

Reconocidos

En 2009, llegó el primer espaldarazo para Hertz y la empresa, cuando el Chocoarroz resultó premiado como el producto más innovador de la feria Expo Golosina. El segundo reconocimiento, dijo, fue el llamado de Molinos Río de la Plata para comprar la empresa. La negociación se extendió durante 18 meses y se cerró por US$ 15 millones.

«La realidad es que yo no quería vender. Éramos felices y aprendí con las cosas duras que me pasaron que la felicidad no tiene un precio, pasa por ser lo que uno quiere ser», reflexionó Hertz. Sin embargo, resolvió vender por algunas situaciones de inseguridad que le tocaron vivir relacionadas a la empresa y también por un tema de «bienestar» familiar. La empresaria está casada hace más de 40 años con Daniel Grodzki, quien dejó su empresa textil para gerenciar Deli Light junto a ella. Ambos tienen tres hijos y siete nietos.

Cuenta que actualmente se dedica a hacer manualidades en porcelana y accesorios para fiestas, y que hace algunos meses descubrió su pasión por dar charlas a emprendedores. «Mi camino es ése: contar mi historia».