Comunicación y marketing lideran la transformación global de las empresas

Hoy día los profesionales de comunicación y marketing se enfrentan a un doble desafío: por un lado, sus roles y conocimientos son cada vez más importantes en los procesos de cualquier organización, y por ende más demandados; por otro, esos saberes están en pleno desarrollo e innovación, lo que requiere una formación constante para no perder pisada a las nuevas tendencias.

Para aportar a la causa, Universidad ORT Uruguay cuenta con los postgrados de la Facultad de Comunicación y Diseño. Ya están abiertas las postulaciones para el Master en Dirección de Comunicación y Marketing (dos años de duración) y para el Diploma de Especialización en Dirección de Comunicación (un año), que comenzarán el 21 de abril.

Ambos son dictados por docentes nacionales e internacionales de primer nivel, esto último a través de alianzas de ORT con instituciones extranjeras. Estos profesionales brindan apoyo para el desarrollo de los programas de estudio y dictan clases de forma presencial.



Uno de ellos es Joan Francesc Cánovas, codirector del Master en Dirección de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), quien sostuvo que «parece imposible en el mundo actual» para una empresa «salir a competir sin estar preparada en comunicación y marketing».



«Son elementos imprescindibles en cualquier sistema de producción. En la actualidad ocupan un rol tan destacado como cualquier otro departamento (ventas, finanzas, recursos humanos o logística). Ya se piensa en comunicación cuando se está creando el producto», acotó Cánovas.



Florencia Sabatini, gerenta de Comunicaciones de Google para el Cono Sur, también dicta clases en el postgrado y destacó cómo «creció la importancia» de estos puestos dentro de las organizaciones en los últimos 20 años. «La comunicación tiene cada vez más una función estratégica, y es hoy un elemento clave para una gestión eficiente», señaló.



Esta realidad hace que los profesionales de esta disciplina deban incorporar habilidades gerenciales que resultan indispensables para liderar los cambios en las organizaciones.



Así lo certifica otro de los docentes participantes, el profesor de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) -también de Barcelona-, Norbert Monfort, quien opinó que «el cambio continuo» de esta nueva era lleva a que «el concepto de desaprendizaje» sea crítico. «En el aula fomentamos la creatividad y la innovación. Hacemos que los participantes se replanteen: ¿qué de lo que hasta ahora ha sido válido ya no lo es? Les ayudamos a que hagan un cambio de mentalidad», explicó el docente.

"Hay una demanda creciente" de profesionales formados en comunicación y marketing, dijo la gerenta de Comunicaciones de Google para el Cono Sur.

Para Cánovas «la formación se ha convertido no en un momento en la vida de los profesionales, sino en una actitud», dado que «capacitarse hoy es vital para poder sobrevivir a un entorno cambiante y en transición».



En esa línea, Sabatini apuntó que «hoy las exigencias son mayores» para estos profesionales, debiendo incorporar desde conocimientos psicológicos y de manejo de grupo hasta un dominio legal de las relaciones laborales. «Este panorama de mayor complejidad requiere mejor preparación», atendiendo también que «hay una demanda creciente, sobre todo en Latinoamérica» para estos cargos, dijo.



Dentro de los desafíos de la profesión, Monfort indicó que «uno de los principales motivos de los empleados para no querer cambiar es no entender las razones», y esa concientización «debe partir desde el área de comunicación». Es por ello que los profesionales de este campo son «una herramienta fundamental para la sensibilización y aceptación de los cambios».



La participación de docentes internacionales permite una formación amplia e idónea para afrontar desafíos en diversidad de mercados y contextos, explicó Héctor Bajac, secretario docente de la Escuela de Comunicación y responsable académico de estos postgrados.



Este es uno de los diferenciales de estos postgrados, dijo Bajac, en conjunto con la formación de un “estratega dual”, que combina conocimientos de comunicación y marketing. Se forman profesionales capaces de gestionar los activos intangibles de una empresa y comprende qué ocurre en el entorno de la organización, así como también de anticiparse a los cambios e identificar oportunidades que generan una ventaja competitiva para el negocio, con un perfil actualizado ante los desafíos del entorno digital.