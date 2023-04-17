La inflación muestra signos de enfriamiento, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos evalúa el próximo movimiento

The New york Times

La inflación se moderó notablemente en marzo, ya que la disminución de los precios de la gasolina ayudó a allanar el camino para el aumento más lento de los precios en casi dos años, lo que brindó alivio a muchos consumidores estadounidenses y un tema de conversación positivo para el presidente Joe Biden.

El índice de precios al consumidor subió un 5% en el año hasta marzo, frente al 6% de febrero. Eso marcó el ritmo más lento desde mayo de 2021.

Aun así, los detalles del informe subrayaron que la inflación se mantiene con respecto al poder de permanencia bajo la superficie: un llamado índice central que apunta a tener una idea más clara de las tendencias de los precios al eliminar los costos de los alimentos y el combustible, los cuales pueden ser volátiles, seleccionado un 5,6% más que el año anterior. Eso fue un poco más que el aumento del 5,5% de febrero y marcó la primera aceleración en el número anual desde septiembre.

Las señales mixtas en los nuevos datos de inflación, que, en su conjunto, sugirieron que los aumentos de precios se están moderando significativamente pero el progreso sigue siendo gradual, llegan en un momento económico desafiante para la Reserva Federal. El banco central es el principal combatiente de la inflación del gobierno, y ha estado tratando de controlar los aumentos de precios durante poco más de un año, elevando las tasas de interés a casi el 5% desde casi cero en marzo de 2022 para desacelerar la economía y bajar los costos.

Los funcionarios ahora están evaluando cómo están funcionando sus cambios de política y están tratando de medir cuánto más deben hacer para garantizar que los aumentos de precios estén completamente bajo control. La inflación se ha ralentizado después de alcanzar un máximo de alrededor del 9% el verano pasado, pero el proceso ha sido lento. Queda un largo camino de regreso a la inflación del 2% que era normal antes del inicio de la pandemia en 2020.

La incertidumbre sobre qué tan rápido y completamente se enfriarán los aumentos de precios se ve agravada por los acontecimientos recientes. Una serie de explosiones bancarias de alto perfil el mes pasado podría desacelerar la economía, pero no está claro cuánto. Algunos funcionarios de la Fed están instando a la cautela a la luz de la agitación, incluso cuando otros advierten que el banco central debe mantener el pie en el freno económico y permanecer enfocado en su lucha contra el aumento de los precios.

Los nuevos datos “solidifican el caso para que la Fed haga otra subida en mayo y proceda con cautela a partir de aquí”, dijo Blerina Uruci, directora de la Reserva Federal de Estados Unidos, y luego agregó que "llevará tiempo reducir la inflación".

Los funcionarios de la Fed apuntan a una inflación del 2%, que definen usando un índice diferente: la medida de gastos de consumo personal, que usa algunos datos de la medida de precios al consumidor pero se calcula de manera diferente y se publica unas semanas después. Esa medida también ha sido marcadamente elevada.

Si bien el informe del pasado miércoles mostró un repunte anual en la inflación subyacente, que los economistas esperaban en gran medida, Uruci dijo que también ofrecía algunas señales alentadoras. La medida de inflación subyacente se desaceleró mensualmente en forma leve, cuando se compararon las cifras de marzo con las de febrero.

Y algunos precios de servicios importantes, que la Fed está observando de cerca para saber si los aumentos de precios están a punto de desaparecer, se enfriaron notablemente. El alquiler de las residencias principales repuntó un 0,5 % en comparación con el mes anterior, por debajo del 0,8 % de la lectura anterior, por ejemplo. Se espera que la inflación de la vivienda se desacelere en general en 2023, y eso parece estar comenzando a afianzarse.

“Hay señales en los detalles que sugieren que estamos logrando algún progreso hacia la desaceleración de la inflación”, dijo Uruci. “No está donde debe estar, pero es un progreso”.

Pero esos signos esperanzadores no significan que la inflación se desvanecerá suave y rápidamente. La desaceleración en el índice general, por ejemplo, puede no durar: una gran parte de la disminución se debe a una caída en los precios de la gasolina que puede no ser sostenida. Y algunos otros índices continuaron mostrando rápidos aumentos de precios, incluidos vehículos nuevos y habitaciones de hotel.

Mientras intentan controlar la inflación, algunos banqueros centrales han sugerido que es posible que necesiten aumentar aún más las tasas de interés.

Las últimas estimaciones de la Fed, publicadas poco después del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo, sugirieron que los funcionarios podrían subir las tasas otro cuarto de punto este año, a poco más del 5%. El banco central anunciará su próxima decisión de política el 3 de mayo.