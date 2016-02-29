Dólar superó la barrera de $ 32 sin resistencia

Los niveles de liquidez seguirán aumentando ante los fuertes vencimientos de títulos en pesos.

Como era de esperarse, tomando en cuenta la tónica con la que se venía moviendo el mercado cambiario local, el dólar interbancario superó la barrera de los $ 32 la semana pasada, sin ofrecer resistencia alguna, y pese a las intervenciones del Banco Central (BCU).

No hay indicios de que la tendencia compradora de divisas vaya a cambiar, tomando en cuenta que en esta semana hay abultados vencimientos de títulos en moneda nacional, con lo que continuarán los buenos niveles de liquidez de los agentes.

El dólar interbancario fondo se operó el viernes a $ 32,155 en promedio, lo que implicó la novena semana consecutiva de avances, esta vez de 0,68%. Cuando solo resta una jornada para que finalice el mes, el tipo de cambio acumula un ascenso de 3,7% en febrero y de 7,64% en 2016.

El Banco República (BROU), por su parte, subió 0,62% la pizarra en la semana hasta $ 31,65 la punta compradora y $ 32,65 la punta vendedora.

Los buenos niveles de liquidez de los bancos durante la semana pasada se vieron reflejados en una casi constante presión compradora, dado que no tuvieron necesidad de vender dólares para hacerse de pesos.

El BCU debió intervenir fuerte en cuatro de las cinco sesiones para contrarrestar dicha demanda de divisas, y su consiguiente presión alcista sobre la cotización: vendió US$ 21,3 millones al contado y US$ 34 millones a futuro.

Dólar. Foto: AFP

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