Memes, la forma más gráfica de escribir en las redes

Ya son parte del vocabulario digital. Tan ubicuos como los emojis, los hashtags y otros fenómenos, los memes se popularizaron gracias a la potencia y la economía con la que transmiten una idea.

Uno de los más populares en Uruguay es el que tiene como protagonistas a Batman y Robin, en donde el Hombre Murciélago abofetea al Joven Maravilla. Con esa imagen —que data de 1965 y fue hecha por Curt Swan y George Klein para el número 153 de la revista World’s Finest— se han hecho todo tipo de comentarios alusivos a diferentes fenómenos sociales.



El dúo dinámico generalmente se usa para expresar indignación, por cualquier cosa. Incluso puede (y debió serlo, seguramente) ser el vehículo gráfico para protestar por el excesivo uso de memes.

Foto: memegenerator.es

Otro muy popular entre usuarios uruguayos es la foto principal de esta nota. Es del fotógrafo español Antonio Guillem forma parte del banco de imágenes Shutterstock y ha sido utilizada para todo lo que pueda imaginarse. En una variante, la mujer de rojo es el "socialismo", el hombre lleva el texto "juventud" sobreimpreso y la novia indignada representa al "capitalismo".

El origen primigenio de los memes es disputado, claro. Una foto, o una ilustración, con un texto encima tiene, por lo menos, siglos de existencia. Pero el vocablo es más reciente. De hecho, quien lo acuñó sigue vivo: Richard Dawkins, escritor famoso por sus posturas ateas (también es etólogo y biólogo). En su libro El gen egoísta (1976), Dawkins propuso el término como el equivalente cultural del gen biológico. Así como el gen lleva en sí información que determinará distintos rasgos y características del cuerpo, el meme es el vehículo por el cual se transmiten ideas culturales fundamentales. De acuerdo a la definición enciclopédica, es "una unidad de información cultural diseminada a través de la imitación".

Esa misma definición —de la Enciclopedia Británica— agrega que, "entendido en esos términos, los memes transmiten información, son repetidos y transmitidos de una persona a otra, y tienen la capacidad de evolucionar, mutando aleatoriamente (...) Aquellos memes que tienen mayor éxito en ser copiados y transmitidos se transforman en los culturalmente predominantes".

"En los memes hay una inteligencia popular"

"Básicamente, es la estética del cartel", dice el artista visual Fernando López Lage y agrega: "Es como un cartel llevado a la versión más democrática, más rápida en cuanto a su distribución y además, del acceso, ¿no? Cualquier persona puede hacer uno".

En esa facilidad para la confección está una de las grandes ventajas de los memes. Y con las redes sociales como vehículo, su presencia es ubicua. "Es una manera más informal y popular de pensar en la comunicación, y permite la participación de mucha gente en esa conversación, creando información y difundiéndola", dice la docente universitaria —es profesora en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República— Rosario Radakovich.

Para ella, los memes conllevan la ventaja de lo dinámico y lo humorístico, que en su opinión ha ido cobrando cada vez más importancia en la comunicación masiva. "En Uruguay, los medios tradicionales, excepto la radio, no han sabido explotar el humor, no han sabido renovar las estrategias de humor en la comunicación, y me parece que los memes, en ese caso, han refrescado el sentido común, a nivel de creación de opinión pública de una manera dinámica y humorística. En los memes hay una inteligencia popular".

López Lage tiene un punto de vista similar respecto a los usos de los memes, en particular cuando surge una discusión o intercambio de opiniones en la red social Twitter, el lugar donde más se apela a los memes para argumentar: "Es una forma bastante inteligente de discutir. Las redes sociales ofrecen un montón de símbolos, que están ocupando el lugar de los textos. A veces, una argumentación muy larga —sobre todo si tiene que ver con una discusión política— en una red social puede resultar algo embolante, no es el lugar indicado. Entonces, a veces un meme, o algún emoticón o algo que simplifique una idea puede ser más interesante para opinar", afirma el artista.

Alguien con inclinaciones un tanto apocalípticas podría ver en los memes un agente que viene a sabotear la comunicación más elaborada, más "literaria" y desarrollada. Para López Lage no es así. "El riesgo de simplificar demasiado no viene por el meme en sí, sino por quien inicia la discusión política en una red social. El meme puede ser una argumentación política. Me parece factible que pueda serlo. También depende de qué red social estemos hablando. Twitter tiene una cantidad finita de caracteres. Instagram casi que es mudo y Facebook sería la única posibilidad donde la gente puede escribir más. Pero todo convive".

Radakovich, por su parte, tampoco adhiere a una visión pesimista sobre los mecanismos visuales como el meme. "Es un fenómeno bien complejo. Es verdad que hemos trasladado gran parte de nuestra manera de informarnos del mundo a la agenda de las redes, y eso es un tema. ¿Quién o quiénes determinan esa agenda? Ahí hay un tema para pensar. Pero de todas maneras, creo que como ciudadanos críticos somos capaces de discernir, de tomar acciones para conocer más a fondo lo que se está comunicando a través de un meme. Uno busca un buen artículo para informarse y tener una opinión. El meme no sustituye. Es una forma diferente de comunicación".

Concurso de memes para campaña pública La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales forma parte de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic), y anualmente realiza un concurso para difundir la importancia de la protección de los datos personales. El año pasado la consigna del certamen fue, justamente, crear un meme. En total se recibieron más de 200 memes, hechos en grupos, de más de 1.620 niños de 14 departamentos del país, todos ellos de 5°y 6° de escuela o colegio. El primer premio fue para la Escuela N° 18 de Trinidad, cuyos alumnos de 5° año, por este meme:

Foto: URCDP

