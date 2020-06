Monika Zgustova y las mujeres del GULAG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El acrónimo GULAG refiere a un sistema penal que funcionó durante décadas en la ex Unión Soviética y que consistía mayormente en campos de trabajos forzados a los que iban a parar presos comunes y opositores al régimen o presos políticos. Su existencia se hizo conocida para el mundo a raíz de la novela Archipiélago Gulag escrita por Alexandr Solzhenitsyn, uno de sus habitantes obligados desde 1945 hasta 1956. Cuando la publicó ya había ganado el Nobel (1970) y había declinado ir a recibirlo por temor a no poder volver a su patria, decisión emocional e inútil pues lo expulsaron de ella. La novela contenía material autobiográfico así como el condensado de numerosas entrevistas a sobrevivientes de los campos y se transformó en referente para señalar el terrorismo de Estado y lo que un gobierno puede hacer contra su propio pueblo.

En Vestidas para un baile en la nieve, la traductora y escritora Monika Zgustova (Praga, 1957; nacionalizada española) reúne nueve entrevistas a otras tantas mujeres que cumplieron condena en el Gulag y sobrevivieron. Titulados con referencias literarias, religiosas y mitológicas (por ej.: “La mujer de Lot”, “Ulises en Siberia” o “Ariadna, hija del laberinto”) cada capítulo arranca con un breve detalle de cómo ubicó a esas mujeres, dónde y cómo viven y cuál fue su historia a grandes rasgos, y continúa dejándolas hablar, en modalidad pregunta escondida y edición posterior. Los relatos evitan el morbo pero explicitan las crueldades: el hambre, el frío, las torturas y la separación de los seres queridos que sufrieron estas mujeres que, ya ancianas, saben que no hay olvido. Y sin embargo, son capaces de recordar lo positivo, “la increíble belleza de una Siberia que no tiene parangón”, la felicidad al recibir una carta, la memoria de unos versos, una amistad o un amor nacidos en prisión. “Sin mi experiencia en el gulag no sería como soy: una mujer que no teme a nada”, dice una. No todas fueron tan resilientes. Algunas objetaron el régimen comunista pero otras fueron apresadas simplemente por ser hijas, esposas o amantes de “alguien”.

Zgustova reserva para el final el tremendo y mediático caso de la amante de Borís Pasternak, Olga Ivínskaya, que inspiró el personaje de Lara de El Doctor Zhivago, y fue condenada en dos instancias junto con su pequeña hija —ahora entrevistada— solo como venganza contra el escritor, cuando vivía como después de muerto. En conjunto es un libro sobre la memoria, y sobre las heridas irreparables de la historia (para con sus víctimas) y sus enseñanzas (hacia el futuro).

VESTIDAS PARA UN BAILE EN LA NIEVE, de Monika Zgustova. Galaxia Gutenberg, 2018. Barcelona, 269 págs.