Los libros del año

Sergio Altesor

HACIA LA CATÁSTROFE

HOMO DEUS, de Yuval Noah Harari (Debate)

El historiador y crítico israelí Yuval Noah Harari se proyecta en Homo Deus hacia el futuro y desbarata la idea de que en el mañana los viejos valores humanistas como la libertad y la igualdad continuarán guiándonos. La democracia y el libre mercado habrán de colapsar, según Harari, cuando el poder informático concentrado nos conozca mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, y la autoridad dejará de ser ejercida por seres humanos para ser generada por algoritmos. La distancia entre aquellos que viven a bordo de la tecnología y una gran masa abandonada detrás será más grande que la distancia entre el Homo sapiens y el Neandertal. En ese escenario, la Humanidad va camino a una crisis de proporciones nunca vistas, y está llamada a perder, no solo su dominio sobre la Tierra, sino también el sentido de su existencia.

Carina Blixen

LOS AÑOS '60 SIN NOSTALGIA

CRÓNICAS DEL ENTUSIASMO. Arte, cultura y política en los sesenta. Uruguay y nexos rioplatenses, de Gabriel Peluffo Linari. (Banda Oriental)

Los 50 años cumplidos desde 1968 trajeron ensayos, recopilaciones, revisiones. En este contexto estimulante es especialmente destacable el libro de Peluffo, un protagonista sin nostalgia de aquella “época”. La parcialidad declarada en el plural del título y el concepto de “crónica” delimita el enfoque y subraya lo que fue el signo de aquellos años sesenta, en los que se vivió en la inminencia de la revolución. Este es un libro fundamental para comprender la situación del arte y el pensamiento en la larga década anterior a la dictadura, que busca, al mismo tiempo, instigar la reflexión sobre las relaciones entre la cultura, el intelectual y la política en la actualidad.

Matías Castro

POLÍTICOS DIBUJADOS

HISTORIATAS, de Federico Murro. (Kapparazón)

Si bien Historiatas es una obra que tiene casi diez años, su reedición a cargo del flamante sello editorial de la librería Las Karamazov, es un pequeño acontecimiento porque en su momento marcó un mojón para la historieta uruguaya y porque es el trabajo más personal de todo lo que ha hecho su autor. Se trata de diez historietas que retratan desde la intimidad diversos episodios de la vida política uruguaya durante el siglo XX. Así aparecen Batlle y Ordóñez, Terra, Tortorelli, Óscar Lebel (en el que es tal vez el mejor de los episodios), Demichelli y muchos otros. En pocas viñetas, Murro sintetiza episodios clave para cada uno de ellos, momentos en los que sus sentimientos más íntimos y sus pasiones se veían en jaque por situaciones públicas de gran envergadura. Esta reedición incluye, además, una historia nueva, dibujada en un estilo totalmente distinto al del resto.

Carlos María Domínguez

VERDADES IGNORADAS

Joshua Hammer

LOS CONTRABANDISTAS DE LIBROS, de Joshua Hammer. (Malpaso)

La extraordinaria crónica del esfuerzo por salvar 370 mil manuscritos antiguos de las furias de Al Qaeda en la ciudad de Tombuctú, Mali, con la potencia expresiva de una novela. El libro testimonia el descubrimiento de una verdad ignorada por siglos de colonialismo: el pasado de muchas lenguas escritas en el continente africano.

Alejandro Ferrari

EL PRIMERO DE DOCE

Patrick Deville

PURA VIDA, de Patrick Deville. (Anagrama)

Pura vida es puro placer lector. Con una estructura aparentemente caótica, el libro crea su propio género, hilvanando crónica de viajes, documentación, encuentros con personajes famosos y con ilustres desconocidos mientras sigue los pasos de William Walker, fugaz presidente nicaragüense del siglo XIX. Se destacan sus imprevisibles saltos territoriales y temporales, que dejan traslucir una meditada concepción sobre la historia y la geografía. Esta “novela de no ficción”, como la llama Deville, inaugura un proyecto de doce volúmenes que cuenta la historia de la globalidad teniendo como eje 1860.

Hugo Fontana

MIS PERSONAJES HABLAN DE MÍ

J.M.Coetzee

SIETE CUENTOS MORALES, de J.M. Coetzee. (Literatura Random House)

Por primera vez en su vasta obra como novelista, el premio Nobel J.M. Coetzee (Sudáfrica, 1940) publica siete breves cuentos en los que reaparece como protagonista casi excluyente su alter ego Elizabeth Costello, y en los que aborda el inexcusable reinado de la vejez, con sus debates de soledad, aislamiento y deterioro físico. Costello le permite a Coetzee hablar de sí mismo, como ya lo había hecho en la novela de 2003, pero ahora con la ceñida sombra de su propia edad y de los temores y decepciones que todo hombre carga sobre sus espaldas. Libro escrito con el vigor y la excelencia de sus mejores títulos.

Luis Fernando Iglesias

EL ÚLTIMO INVISIBLE

TIGRES EN LA LLUVIA. La aventura de Invisible en El jardín de los presentes, de Martín E. Graziano. (La Edad de oro/ Perro Andaluz)

El mejor, y último, álbum de Invisible sirve al autor para relatar parte de lo que vivió Argentina en los setenta. Invisible duró de 1973 a 1977 pero el libro empieza con las razones que llevaron al Flaco Spinetta a fundar ese grupo que abandonaba el rock fuerte para buscar otros caminos y termina relatando el después de la banda. La relación entre los músicos, el intento del Flaco por fundirse en un colectivo, la crisis con el ingreso de un nuevo integrante y el final son sólo algunos de los temas de este pequeño gran libro. Graziano demuestra que cuando se escribe sobre un disco, en realidad se pueden contar muchas otras cosas.

Ensayos hechos para abrir cabezas

Mercedes Estramil

SABIOS CONSEJOS

James Salter

EL ARTE DE LA FICCIÓN, de James Salter. (Salamandra)

Un libro sobre la cocina de la escritura desde la perspectiva del neoryorkino Salter, creador de ficciones potentes como Años luz o Anochecer. Aquí habla del exquisito tormento de la escritura: cómo levantar de la nada un edificio completo de palabras, de la importancia de leer a otros escritores y del miedo recóndito a no gustar. Escrito con amenidad y fineza, ayuda a ver al hombre detrás del escritor y da algunas claves para no desesperarse en el intento de inventar ficciones.

LA LECCIÓN DE LA CALLE

Virginie Despentes

TEORÍA KING KONG, de Virginie Despentes. (Literatura Random House)

La francesa llegó para imponer su estilo rudo con este libro de 2006 ahora editado en traducción de Paul B. Preciado (filósofa feminista española nacida Raquel). La historia de Despentes— violada en la adolescencia, prostituta luego y finalmente escritora— dispara este ensayo incómodo, crítico hacia un mundo de valores erróneos donde la impostura, la segregación y la irresponsabilidad mandan. Patriarcado y desigualdad económica extrema son dos aspectos clave, pero Despentes señala otras aristas menos evidentes.

Desde el Norte y desde el Sur

INSTINTOS BORRADOS

Pilar Quintana

LA PERRA, de Pilar Quintana. (Literatura Random House)

Un ejercicio maduro de literatura latinoamericana actual es esta novela de la colombiana Pilar Quintana, que pone el énfasis en el mandato de la maternidad para desmitificar varias de sus presunciones. La ambientación en la selva del Pacífico da una oxigenación particular a la trama metiendo al lector foráneo en un mundo seductor, y los personajes creados contribuyen a mantener la tensión durante todo el relato.

VIDAS AL LÍMITE

Manuel Soriano

NUEVE FORMAS DE CAER, de Manuel Soriano. (Alfaguara)

Una confirmación de la energía, a veces notoria y otras más subliminal, que atraviesa los textos de este escritor argentino radicado en Uruguay. Temerosos, paranoicos, suicidas o cabalísticos, los personajes masculinos de Nueve formas de caer, embarcados en situaciones banales o serias, consiguen asomarse al precipicio siempre y a menudo caen en él, al menos interiormente. La escritura de Soriano juega bastante con lo no dicho, la parte sumergida del iceberg de la que hablaba Hemingway, y ese también es parte de su atractivo.

DOS IMPERDIBLES

John Cheever

DIARIOS y CUENTOS, de John Cheever. (Literatura Random House)

La posibilidad de acercarse a parte de la obra y parte de la vida del gran autor estadounidense viene servida en estos dos volúmenes que recogen sus mejores cuentos y un panorama exhaustivo y de primera mano sobre su aventura y desventura vital. La vida visible, conyugal y familiar de Cheever, se complementa en sus diarios con sus fantasmas más demoledores, el alcohol y el homosexualismo. La lectura de los diarios echa luz sobre sus ficciones tanto como éstas permiten apreciar el abismo del que provienen y la genialidad con que fueron llevadas al papel.

Juana Libedinsky

SIGUEN VIVAS

EL LEGADO DE MUJERCITAS, de Anne Boyd Rioux. (Ampersand)

Mujercitas cumple 150 años, y Anne Boyd Rioux realiza aquí un retrato fascinante de Louisa May Alcott y su familia. Para quienes lo consideran solo una historia romanticona para chicas, el análisis de Boyd Rioux muestra cuán fundamental fue para el debate del lugar de la mujer en la sociedad, y cómo sigue vigente. Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Margaret Atwood, y A. S. Byatt, son solo algunas de sus grandes fans. Pero no solo la cultura alta se informó con la historia de las hermanas March. De Sex and the City, a Girls y Mujeres Desesperadas, todas las series de televisión ultra populares que muestran a cuatro mujeres bien distintas pero con un vínculo inquebrantable, por más explícitas y consumistas que sean pueden retrotraerse a ésta familia puritana durante la Guerra Civil.

Virginia Martínez

EL MUNDO EN UNA CALLE

Philippe Sands

CALLE ESTE-OESTE, de Philippe Sands. (Anagrama)

Libro extraordinario por la historia que narra, por la colosal investigación que la sostiene y por la maestría con la que Sands teje los hilos de una compleja trama. A partir de testimonios, fotografías, cartas, diarios personales, textos jurídicos y artículos de prensa el autor enlaza el horror del exterminio nazi con el destino de su familia y las resistencias que hay que vencer para construir la memoria. El resultado se puede leer a la vez como historia, periodismo literario y aun novela.

Hebe Uhart Leonardo Haberkorn Leila Guerriero