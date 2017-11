Diputados aprobaron el desafuero: De Vido se entregó

La Cámara de Diputados argentina aprobó hoy el desafuero de Julio De Vido, y el exministro de Planificación kirchnerista fue detenido al entregarse. El oficialismo y la mayoría de los bloques de la oposición -salvo el FPV- participaron de la sesión, que comenzó cerca del mediodía.



Pasadas las 14:15 horas, finalmente la votación dio como resultado el desafuero, tal como lo habían solicitado los jueces federales Claudio Bonadio y Luis Rodríguez, que investigan al ex ministro del kirchnerismo por fraudes millonarios al Estado. Ya revocadas sus inmunidades legislativas, hoy mismo De Vido quedaría detenido. Fueron 176 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención.



A las 14:20, personal de Gendaremría ya se encontraba en la puerta de la casa del exministro para detenerlo.



Minutos después de las 15 horas, De Vido se entregó en el tribunal de Comodoro Py. Un periodista de Infobae que se encontraba en el lugar se acercó al exministro y le preguntó "cómo toma este momento". Mientras ingresaba al edificio, De Vido respondió "Mándenle champagne a la doctora Carrió", en referencia a la recientemente electa legisladora de Cambiemos.



Las causas



De Vido afronta dos pedidos de prisión preventiva. El juez Bonadio lo acusa de presuntos sobreprecios por casi 7000 millones de dólares en la compra de gas licuado. Por su parte, el juez federal Rodríguez lo investiga por un desvío de 270 millones de pesos en obras que no se completaron en la mina de carbón de Río Turbio. Ambos magistrados consideran que, de continuar en libertad, el ex ministro podría entorpecer las investigaciones en curso y por ello solicitaron su desafuero.



La Comisión de Asuntos Constitucionales había dado ayer el primer paso: emitió un dictamen aconsejando el desafuero del diputado kirchnerista. Lo firmaron 23 de los 25 legisladores presentes. Los dos que no lo firmaron, Rodolfo Tailhade y Analía Rach Quiroga, del FPV, ni siquiera pidieron la palabra.



De Vido no estuvo en la reunión de su bloque y tampoco apareció por el Congreso. Por medio de sus abogados, ayer envió una carta a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que advirtió que el proceso de desafuero al cual es sometido es un "verdadero escándalo jurídico". Además advirtió que ninguna de las resoluciones por las que los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio solicitaron su desafuero "está firme".